В Москве представили серию онлайн-экскурсий по городу

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Московский дом национальностей запустит цикл интерактивных онлайн-экскурсий "Прогулки по Москве". Они будут доступны с 29 октября по 7 декабря, как сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.
"Во время интерактивных онлайн-экскурсий участники познакомятся с историей улиц и переулков в центре столицы. Они совершат виртуальные прогулки по старинным усадьбам, на месте которых сейчас разбиты городские парки, и узнают новые факты о городских достопримечательностях", – рассказали в Московском доме национальностей.
Первая интерактивная экскурсия, запланированная на 13:30 29 октября, пройдет в дворцово-парковом комплексе "Коломенское", а именно в деревянном дворце царя Алексея Михайловича. Гид расскажет о государевых пирах, особенностях раздельного быта женщин и мужчин, а также о приемах во дворце.
Еще одна яркая прогулка будет посвящена Красной площади. 2 ноября во время онлайн-экскурсии расскажут об истории башен Кремля и о Покровском и Казанском соборах. Виртуальная встреча начнется также в 13:30.
23 ноября состоится прогулка по Поварской улице. Авторы экскурсии противопоставляют ее Арбату и отмечают значимость в контексте истории русской культуры. Именно здесь расположены дома из "Войны и мира", "Мастера и Маргариты", а также проживал Иван Бунин.
Продолжительность каждой онлайн-экскурсии составит примерно два часа. Одновременно подключиться смогут до 100 человек, вследствие чего требуется предварительная регистрация. Расписание туров размещено на сайте проекта.
Ранее стало известно, что в онлайн-формате пройдет и ежегодная акция "Ночь искусств". Жителей столицы ожидает свыше 180 бесплатных экскурсий, музыкальных концертов и мастер-классов, которые пройдут 3 и 4 ноября.
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