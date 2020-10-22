Онлайн-маршрут о Иване Бунине появился на платформе #Москвастобой

12:25
Фото: Георгий Трунов
Новый онлайн-маршрут о писателе Иване Бунине запустили на платформе #Москвастобой. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного комитета по туризму.
"В 1870 году 22 октября родился Иван Бунин – автор "Темных аллей" и "Жизни Арсеньева". В честь 150-летия со дня рождения писателя столичный комитет по туризму и проект #Москвастобой составили онлайн-маршрут", – рассказали в ведомстве.
Во время прогулки по виртуальному маршруту пользователи узнают о знаковых для писателя местах, увидят памятник у дома 26 на Поварской улице, а также поближе познакомятся со зданиями, где проживал Бунин и познакомился с Верой Муромцевой.
Ранее на медиаплатформе #Москвастобой появилась подборка 12 экологических маршрутов по природным зонам столицы. Пользователям в том числе предлагают прогуляться по Измайловскому парку, а также заглянуть в парк "Кузьминки-Люблино".
#Москвастобой – онлайн-проект, запущенный в марте столичным комитетом по туризму вместе с культурными площадками города. Он предлагает виртуально посетить экскурсии, послушать лекции, увидеть театральные представления, кулинарные шоу, модные показы и многое другое.
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