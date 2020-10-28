Акция "Ночь искусств" пройдет в Москве с 3 по 4 ноября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Ежегодная акция под названием "Ночь искусств" состоится в Москве с 3 по 4 ноября. Жителей столицы ожидает свыше 180 бесплатных экскурсий, музыкальных концертов и мастер-классов, говорится на портале мэра и правительства города.

В связи с угрозой распространения COVID-19 и сезонных заболеваний в этот раз мероприятия будут проходить в онлайн-режиме.

Известно, что специальная программа была подготовлена музеями, парками, библиотеками и другими культурными учреждениями. Их объединит онлайн-платформа artnight2020.moscow. Для того чтобы смотреть трансляции людям не понадобится предварительная регистрация. Тема акции 2020 года года – "Искусство объединяет".

Участникам представят три специальных проекта – "Теорию струн", "Музыку/театр" и "Современное искусство".

Планируется, что в помещении Кругового депо будет многочасовой марафон игры на арфе под названием "Теория струн". Там выступят российский арфист Александр Болдачев, композитор-электронщик Миша Мищенко, скрипачка Елена Ревич и многие другие. Трансляция концерта пройдет с 20:00 до 01:00.

В Музее космонавтики представят проект подготовлен проект "Музыка/театр". В 18:00 пользователей приглашают послушать любимые песни из советских и российских фильмов. Среди них будут картины "Гостья из будущего", "Москва – Кассиопея".

Посмотреть, как творческие люди создают необычные арт-пространства, можно будет с 19:00. В рамках проекта "Современное искусство" художники AnomalitKate и Макс Гошко-Даньков преобразят фойе культурного центра "Строгино".

Акция "Ночь искусств" пройдет уже в восьмой раз.

Ранее онлайн-программу мероприятий на неделю представили музеи Москвы.