Акция "Ночь искусств" пройдет в Москве с 3 по 4 ноября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Ежегодная акция под названием "Ночь искусств" состоится в Москве с 3 по 4 ноября. Жителей столицы ожидает свыше 180 бесплатных экскурсий, музыкальных концертов и мастер-классов, говорится на портале мэра и правительства города.
В связи с угрозой распространения COVID-19 и сезонных заболеваний в этот раз мероприятия будут проходить в онлайн-режиме.
Известно, что специальная программа была подготовлена музеями, парками, библиотеками и другими культурными учреждениями. Их объединит онлайн-платформа artnight2020.moscow. Для того чтобы смотреть трансляции людям не понадобится предварительная регистрация. Тема акции 2020 года года – "Искусство объединяет".
Участникам представят три специальных проекта – "Теорию струн", "Музыку/театр" и "Современное искусство".
Планируется, что в помещении Кругового депо будет многочасовой марафон игры на арфе под названием "Теория струн". Там выступят российский арфист Александр Болдачев, композитор-электронщик Миша Мищенко, скрипачка Елена Ревич и многие другие. Трансляция концерта пройдет с 20:00 до 01:00.
В Музее космонавтики представят проект подготовлен проект "Музыка/театр". В 18:00 пользователей приглашают послушать любимые песни из советских и российских фильмов. Среди них будут картины "Гостья из будущего", "Москва – Кассиопея".
Посмотреть, как творческие люди создают необычные арт-пространства, можно будет с 19:00. В рамках проекта "Современное искусство" художники AnomalitKate и Макс Гошко-Даньков преобразят фойе культурного центра "Строгино".
Акция "Ночь искусств" пройдет уже в восьмой раз.
Ранее онлайн-программу мероприятий на неделю представили музеи Москвы.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: