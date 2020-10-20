Столичные музеи подготовили онлайн-программу на эту неделю

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Столичные музеи подготовили онлайн-программу, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

В нее вошли различные выставки, лекции, виртуальные экскурсии и концерты. Они пройдут с 20 по 25 октября на сайтах культурных учреждений.

В частности, музей-заповедник "Коломенское" подготовил экскурсию "Деревянная крепость XVII века". На ней расскажут об особенностях пограничной службы на северных рубежах в России. Она состоится 20 октября в 16:00 на платформе Zoom.

В свою очередь, Дом Гоголя проведет вебинар, посвященный композитору Сергею Рахманинову, с кандидатом искусствоведческих наук, пианисткой Юлией Казанцевой. Она расскажет о разных интересных моментах биографии и творчества Рахманинова. Вебинар начнется 22 октября в 19:00.

Дом-музей Марины Цветаевой организует виртуальную встречу с литератором и режиссером Хельгой Ольшванг-Ландауэр. Она является автором семи сборников стихотворений. Встреча с ней состоится 21 октября в 19:00 в рамках цикла "Поэтическая среда".

24 октября в 17:00 на YouTube-канале Школы акварели Сергея Андреяки проведут концерт-перфоманс Double Time. На сцене выступит камерный дуэт Анастасии Захаровой и Анастасии Ларионовой, а также струнный коллектив Greenwood. Пользователи услышат композиции Вивальди, де Сарасате, Эллингтона и The Beatles.

В этот же день в 15:00 в аккаунте Музея-квартиры И. Д. Сытина в Instagram будет открыта выставка "Вокруг света за 24 картины". Она посвящена путешествиям 19 века. Пользователям расскажут об истории чемодана, а также о том, как Луи Виттон стал автором этого аксессуара.

24 октября Дарвиновский музей реализует праздничную онлайн-программу "День лешего". В ее рамках проведут лекцию, посвященную грибам Московской области (в 16:30). Кроме того, пользователи смогут узнать о некоторых особенностях зимовки лесных животных в средней полосе России (12:00). Также на сайте музея появятся видеоролики, посвященные природе и народной культуре России.

Дом-музей А. Н. Скрябина организует видеоэкскурсию по экспозициям учреждения. В частности, пользователи узнают, что композитор пользовался даже телефоном – очень редким элементом быта для начала XX века.

Ранее столичный Музей космонавтики запустил первое в России музейное телевидение. Попасть на канал можно с главной страницы культурного учреждения. Москвичи могут увидеть прямые эфиры несколько раз в неделю. В них входят новости о космосе, а также разные технические программы и интервью космонавтами.