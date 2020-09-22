Собянин вручил премии Москвы в сфере литературы и искусства

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Сергей Собянин вручил премии Москвы столичным деятелям в сфере литературы и искусства. Градоначальник высоко оценил умения собравшихся на церемонию и отметил уникальность ситуации, сообщает пресс-служба мэра и правительства столицы.

Собянин предположил, что деятели культуры за время ограничений, вызванных пандемией коронавируса, могли соскучиться по очному общению с коллегами.

"Надеюсь, что большинство театров приступили к работе, хотя я понимаю, что это непросто – определенные риски. Но тем не менее это уникальная возможность, о которой все мечтали", – заявил мэр.

По словам градоначальника, технологический прогресс не лишил горожан необходимости в посещении культурных центров. Городские музеи, театры, галереи по-прежнему востребованы.

"Мы видим в последние годы огромное количество людей, которые желают приобщиться к миру искусства. Более того, приобщиться к своему городу. Видите, как он прекрасен, какие уникальные архитектурные решения реализуются в нашем городе. Москва все больше и больше возвращает себе славу мирового города литературы, искусства. Это замечательно. Это наше общее достижение", – отметил Сергей Собянин.

В своей речи мэр рассказал о том, как изменились новые станции метро благодаря новым подходам к их архитектуре и дизайну. Собянин заявил, что в столице фактически возродили уникальную школу метростроения. Благодаря этому на награждение вывели сразу нескольких архитекторов.

Кроме того, мэр Москвы поблагодарил сотрудников культурных учреждений за работу в дистанционном формате. По словам Собянина, это был уникальный опыт как для москвичей, так и для всех жителей России.

Сегодня же, 22 сентября, мэр Москвы побывал на площадке международного интерактивного фестиваля современного искусства Artlife Fest 2020. На выставке представлено 430 работ в области живописи и культуры.

