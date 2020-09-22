Собянин вручил премии Москвы в сфере литературы и искусства

15:41
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Сергей Собянин вручил премии Москвы столичным деятелям в сфере литературы и искусства. Градоначальник высоко оценил умения собравшихся на церемонию и отметил уникальность ситуации, сообщает пресс-служба мэра и правительства столицы.
Собянин предположил, что деятели культуры за время ограничений, вызванных пандемией коронавируса, могли соскучиться по очному общению с коллегами.
"Надеюсь, что большинство театров приступили к работе, хотя я понимаю, что это непросто – определенные риски. Но тем не менее это уникальная возможность, о которой все мечтали", – заявил мэр.
По словам градоначальника, технологический прогресс не лишил горожан необходимости в посещении культурных центров. Городские музеи, театры, галереи по-прежнему востребованы.
"Мы видим в последние годы огромное количество людей, которые желают приобщиться к миру искусства. Более того, приобщиться к своему городу. Видите, как он прекрасен, какие уникальные архитектурные решения реализуются в нашем городе. Москва все больше и больше возвращает себе славу мирового города литературы, искусства. Это замечательно. Это наше общее достижение", – отметил Сергей Собянин.
В своей речи мэр рассказал о том, как изменились новые станции метро благодаря новым подходам к их архитектуре и дизайну. Собянин заявил, что в столице фактически возродили уникальную школу метростроения. Благодаря этому на награждение вывели сразу нескольких архитекторов.
Кроме того, мэр Москвы поблагодарил сотрудников культурных учреждений за работу в дистанционном формате. По словам Собянина, это был уникальный опыт как для москвичей, так и для всех жителей России.
Сегодня же, 22 сентября, мэр Москвы побывал на площадке международного интерактивного фестиваля современного искусства Artlife Fest 2020. На выставке представлено 430 работ в области живописи и культуры.
Собянин осмотрел выставку современного искусства на фестивале Artlife
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: