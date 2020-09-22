Сергей Собянин посетил фестиваль современного искусства Artlife

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Сергей Собянин побывал на площадке международного интерактивного фестиваля современного искусства Artlife Fest 2020, который проходит в Центральном выставочном зале "Манеж".

Собянин пообщался с куратором проекта Анастасией Андреевой, которая рассказала об участниках выставки и о том, как проходит мероприятие в условиях пандемии.

"В этом году участвуют 66 художников из 22 стран. За четыре дня выставку уже посетили 20 тысяч человек. Из-за сложившейся эпидемиологической обстановки в мире многие иностранные мастера не смогли принять участие, поэтому мастер-классы проводят только специалисты из России", – рассказала Андреева.

В этом году тема Artlife Fest – "Преодолевая расстояния". На выставке представлено 430 работ в области живописи и скульптуры. Для гостей организованы различные лекции, демонстрации техник рисования, мастер-классы. Принять участие в занятиях могут как взрослые, так и дети независимо от уровня подготовки. Для этого необходимо зарегистрироваться на сайте.

Также на выставке можно будет приобрести сувениры и эксклюзивную одежду от современных художников. Все средства, собранные от продаж, пойдут на благотворительность.

Фестиваль современного искусства Artlife Fest продлится до 27 сентября. Площадь экспозиции составляет 5 тысяч квадратных метров.