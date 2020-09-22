Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Мэр Москвы

12:41

Сергей Собянин посетил фестиваль современного искусства Artlife

мэр Москвы Сергей Собянин город

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Сергей Собянин побывал на площадке международного интерактивного фестиваля современного искусства Artlife Fest 2020, который проходит в Центральном выставочном зале "Манеж".

Собянин пообщался с куратором проекта Анастасией Андреевой, которая рассказала об участниках выставки и о том, как проходит мероприятие в условиях пандемии.

"В этом году участвуют 66 художников из 22 стран. За четыре дня выставку уже посетили 20 тысяч человек. Из-за сложившейся эпидемиологической обстановки в мире многие иностранные мастера не смогли принять участие, поэтому мастер-классы проводят только специалисты из России", – рассказала Андреева.

В этом году тема Artlife Fest – "Преодолевая расстояния". На выставке представлено 430 работ в области живописи и скульптуры. Для гостей организованы различные лекции, демонстрации техник рисования, мастер-классы. Принять участие в занятиях могут как взрослые, так и дети независимо от уровня подготовки. Для этого необходимо зарегистрироваться на сайте.

Также на выставке можно будет приобрести сувениры и эксклюзивную одежду от современных художников. Все средства, собранные от продаж, пойдут на благотворительность.

Фестиваль современного искусства Artlife Fest продлится до 27 сентября. Площадь экспозиции составляет 5 тысяч квадратных метров.

Москвичи выстроились в очередь на выставку Artlife Fest

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать