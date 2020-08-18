Фестиваль современного искусства Artlife Fest организуют в столице

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
В Центральном выставочном зале "Манеж" москвичей и гостей столицы ждет крупнейший фестиваль современного искусства Artlife Fest. Посетить его можно будет с 19 по 27 сентября, говорится на портале мэра и правительства Москвы.
На фестивале свои работы покажут 62 художника из 22 стран. Ожидаются произведения художников из Великобритании, Китая, Бразилии и Канады. Планируется, что экспозиция будет размещена на площади пять тысяч квадратных метров.
Гостей выставки ожидает более 300 скульптур и картин, которые выполнены в самых разных техниках.
"Название фестиваля в 2020 году – "Преодолевая расстояния". Мы стремимся показать, что у искусства нет границ, оно не знает государственных или языковых барьеров, этнических или религиозных различий. Третий год Artlife Fest становится ярким праздником современного искусства", – поделилась куратор фестиваля Анастасия Андреева.
В результате часть полотен интегрируют в AR-среду. Благодаря этому у зрителей создастся эффект погружения. Гости совершат интерактивное путешествие по миру искусства в дополненной реальности.
Можно будет не только посмотреть картины, но и получить новые навыки. На площадке пройдет 45 мастер-классов и 10 демоклассов для взрослых и детей.
Еще на Artlife Fest будет работать лекторий. Образовательное пространство рассчитано на 750 слушателей.
Ранее сообщалось, что экологические мастер-классы начнутся на ВДНХ 19 августа. Поучаствовать в данных мероприятиях могут все желающие, от горожан потребуется предварительная регистрация.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: