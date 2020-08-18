Фестиваль современного искусства Artlife Fest организуют в столице

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В Центральном выставочном зале "Манеж" москвичей и гостей столицы ждет крупнейший фестиваль современного искусства Artlife Fest. Посетить его можно будет с 19 по 27 сентября, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

На фестивале свои работы покажут 62 художника из 22 стран. Ожидаются произведения художников из Великобритании, Китая, Бразилии и Канады. Планируется, что экспозиция будет размещена на площади пять тысяч квадратных метров.

Гостей выставки ожидает более 300 скульптур и картин, которые выполнены в самых разных техниках.

"Название фестиваля в 2020 году – "Преодолевая расстояния". Мы стремимся показать, что у искусства нет границ, оно не знает государственных или языковых барьеров, этнических или религиозных различий. Третий год Artlife Fest становится ярким праздником современного искусства", – поделилась куратор фестиваля Анастасия Андреева.

В результате часть полотен интегрируют в AR-среду. Благодаря этому у зрителей создастся эффект погружения. Гости совершат интерактивное путешествие по миру искусства в дополненной реальности.

Можно будет не только посмотреть картины, но и получить новые навыки. На площадке пройдет 45 мастер-классов и 10 демоклассов для взрослых и детей.

Еще на Artlife Fest будет работать лекторий. Образовательное пространство рассчитано на 750 слушателей.

Ранее сообщалось, что экологические мастер-классы начнутся на ВДНХ 19 августа. Поучаствовать в данных мероприятиях могут все желающие, от горожан потребуется предварительная регистрация.