В Измайлове открылась выставка, посвященная 155-летию "Царской пасеки"

Фото: ГПБУ "Мосприрода"
К 155-летию со дня открытия Измайловской опытной пасеки в учреждении открывается специальная выставка, заявили в пресс-службе Мосприроды. Об этом сообщает Агентство "Москва".
Посетители смогут увидеть фотографии исторического музея пчелы, в том числе интерьеры здания главного дома пасеки, который спроектировал архитектор Петр Кампиони. Кроме этого, экспозиция продемонстрирует снимки знаменитых резных ульев-колод, экспозиции и интерьеры существовавших музеев, фотографии ученых, меценатов, учредителей и пчеловодов. Все материалы отражают путь развития пасеки с 1865 года по настоящее время.
Посетить выставку может любой желающий старше шести лет. Адрес мероприятия: пос. Измайловская пасека, д. 1. Необходима предварительная регистрация по телефону: 8 (499) 166-36-87.
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