На ВДНХ с 14 августа стартует первый летний фестиваль

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

С 14 августа на ВДНХ стартует международный фестиваль ландшафтного искусства, садоводства и питомниководства, сообщили в пресс-службе выставки.

"Фестивальная программа в этом году пройдет неподалеку от ландшафтного парка – у павильона № 43. Гости смогут полюбоваться зеленой зоной ВДНХ, которая регулярно пополняется новыми объектами. В этом году тема фестиваля – "Трудный возраст", – говорится в сообщении.

Работы будут представлены в номинациях "Большой выставочный сад", "Малый выставочный сад" и "Арт-объект". Также гости мероприятия смогут посетить ярмарку дизайнерских изделий ручной работы, профессионального садового инструмента и растений для сада из лучших питомников России.

О принципах современного городского озеленения жители и гости столицы смогут узнать в "Зеленой лаборатории", которая откроется 17 августа. Для маленьких гостей фестиваля подготовлена специальная программа "Детский сад".

Ранее сообщалось, что ВДНХ станет площадкой тестирования городских инноваций. На аллеях появятся скамейки с подсветкой и подогревом сидений.