В "Аптекарском огороде" расцвел лен

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В ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" расцвел лен. Об этом передает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-секретаря сада Ольгу Архипову.

Специалист отметила, что растение можно увидеть в Саду лекарственных трав. Кроме того, по субботам проходит экскурсия "Как растения лечат?". На ней можно получить детальную информацию о растении.

"Лен примечателен многочисленными тонкими корешками, стеблем высотой более 1 метра и бледно-голубыми цветками с пятью лепестками", – отметила Архипова.

Она добавила, что обычно лен необходим для получения масла и ткани. Кроме того, растение используют в медицинских и кулинарных целях.

Ранее в "Аптекарском огороде" расцвела лаванда. Сообщалось, что растение можно встретить в Сенсорном саду.

4 июля в "Аптекарском огороде" открылась суккулентная оранжерея с коллекцией кактусов. Она является одной из крупнейших в России и Европе коллекцией кактусов и других растений.