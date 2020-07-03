Суккулентная оранжерея с коллекцией кактусов откроется в "Аптекарском огороде"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" 4 июля для посетителей откроется суккулентная оранжерея с коллекцией кактусов. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу сада.

Сотрудники зоосада рассказали, что суккулентная оранжерея является одной из крупнейших в России и Европе коллекцией кактусов и других растений. Она содержит свыше пяти тысяч форм и сортов.

"Летняя веранда для "прогулок" кактусов и других суккулентов откроется скорее всего через неделю – это единственная в Москве площадка для отдыха кактусов под открытым небом. Посетители могут попасть туда через суккулентную оранжерею вплоть до сентября", – рассказали в пресс-службе.

На веранде разместят свыше трех тысяч кактусов, толстянок, молочаев, агав и прочих суккулентов. В "Аптекарском огороде" также цветут розы, пионы, шиповник, каштаны, жасмин садовый, рододендроны, магнолии и другие растения.

Ранее сообщалось, что с 1 июля для посетителей стали доступны тропические оранжереи ботанического сада. Пальмовая оранжерея представляет единственную в России теофрасту царственную, которая названа в честь известного древнегреческого ученого Теофраста.

Для посещения оранжерей маски и перчатки являются обязательными. В настоящий момент туда можно купить билеты только онлайн. Москвичи и гости столицы найдут там несколько исторических оранжерей, приспособленных для выращивания редких растений.

