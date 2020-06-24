Тактильный сад в "Аптекарском огороде" возобновил работу

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" возобновил работу тактильный сад. Он является единственным в своем роде в России, отметили в пресс-службе ботсада.
"Здесь мгновенно обостряется работа всех органов чувств. Это садовое пространство с тактильными зонами для ходьбы, занятий с песком и акустической зоной с музыкальными инструментами стало символом борьбы с рассеянным склерозом. Основную часть тактильного сада занимают приподнятые грядки с душистыми или интересными на ощупь растениями, каждое из которых можно потрогать", – говорится в сообщении.
Уточняется, что на грядках в тактильном саду посажены чабрец, лаванда, земляника, розмарин, лимонная мята, грибная трава и многое другое. Кроме того, там есть уголок хвойных растений – любой желающий может там почувствовать на пальцах массаж из уколов от их иголок.
Помимо этого, посетителям сада предлагается пройти босиком по дорожке, заполненной шишками, древесной корой, песком и камнями. В акустическом уголке сада разместилась "поющая пирамида": если ударить по ней молоточком, она отзовется мягким металлическим звуком.
Ранее в Москве открылся для посетителей парк "Зарядье". При этом всех гуляющих призвали носить маски и соблюдать социальную дистанцию.
16 июня после ограничений, введенных в связи с пандемией коронавируса, в Москве заработали музеи, выставочные залы, зоопарки, летние веранды кафе и ресторанов.
С 23 июня в городе возобновляют работу рестораны и фитнес-центры. Свои двери также открывают библиотеки и детские сады.
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