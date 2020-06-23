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Город

12:46

Парк "Зарядье" открылся для посетителей

город парки

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Парк "Зарядье" открылся с 23 июня для прогулок и занятий спортом, сообщили ТАСС в пресс-службе парка.

Посетителей призвали носить маски и перчатки, соблюдать социальную дистанцию 1,5 метра и стараться не задерживаться на лестницах и дорожках.

Также следует воздержаться от прогулок большими группами и использовать специально размеченные маршруты для передвижения и отдыха, отметили в пресс-службе.

До полной отмены ограничительных мер в Москве массовые мероприятия в парке проводиться не будут.

16 июня после ограничений, введенных в связи с пандемией коронавируса, в Москве заработали музеи, выставочные залы, зоопарки, летние веранды кафе и ресторанов.

С 23 июня в городе возобновляют работу рестораны и фитнес-центры. Свои двери также открывают библиотеки и детские сады.

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