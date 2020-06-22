Фитнес-центры и рестораны заработают в Москве с 23 июня

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Рестораны и фитнес-центры заработают в Москве с 23 июня. Об этом написал Сергей Собянин в своем личном блоге.

"Начиная с завтрашнего дня, 23 июня, после трех месяцев перерыва заработают рестораны и кафе. Откроют свои двери фитнес-клубы, бассейны и физкультурно-оздоровительные комплексы", – написал мэр города.

Свои двери также открывают библиотеки и детские сады. Для горожан вновь станет доступна общественная инфраструктура – детские и спортивные площадки. Москвичи вновь смогут отдыхать на лавочках во дворах, скверах и парках города.

Собянин отметил, что с середины мая столица преодолела три этапа снятия ограничений. По его словам, "в целом Москва уже вернулась к обычному ритму жизни".

Однако он добавил, что многие ограничения пока еще остаются в силе, уточнив, что пока по-прежнему стоит запрет на проведение массовых мероприятий. По его словам, "на паузе стоит огромная и очень важная для города индустрия отдыха и развлечений".

По словам Собянина, в отношении снятия остальных ограничений городские власти планируют двигаться поэтапно. Поэтому решение о дальнейших послаблениях и возвращении к фестивалям, экскурсиям и масштабным городским акциям будет приниматься позднее.

При этом мэр напомнил горожанам, что в городе по-прежнему необходимо соблюдать дистанцию, носить маски и перчатки.

