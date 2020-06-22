Фитнес-центры и рестораны заработают в Москве с 23 июня

18:18
Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин
Рестораны и фитнес-центры заработают в Москве с 23 июня. Об этом написал Сергей Собянин в своем личном блоге.
"Начиная с завтрашнего дня, 23 июня, после трех месяцев перерыва заработают рестораны и кафе. Откроют свои двери фитнес-клубы, бассейны и физкультурно-оздоровительные комплексы", – написал мэр города.
Свои двери также открывают библиотеки и детские сады. Для горожан вновь станет доступна общественная инфраструктура – детские и спортивные площадки. Москвичи вновь смогут отдыхать на лавочках во дворах, скверах и парках города.
Собянин отметил, что с середины мая столица преодолела три этапа снятия ограничений. По его словам, "в целом Москва уже вернулась к обычному ритму жизни".
Однако он добавил, что многие ограничения пока еще остаются в силе, уточнив, что пока по-прежнему стоит запрет на проведение массовых мероприятий. По его словам, "на паузе стоит огромная и очень важная для города индустрия отдыха и развлечений".
По словам Собянина, в отношении снятия остальных ограничений городские власти планируют двигаться поэтапно. Поэтому решение о дальнейших послаблениях и возвращении к фестивалям, экскурсиям и масштабным городским акциям будет приниматься позднее.
При этом мэр напомнил горожанам, что в городе по-прежнему необходимо соблюдать дистанцию, носить маски и перчатки.
Сколько фитнес-клубов в Москве может не открыться
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: