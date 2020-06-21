Ресторанный бизнес в Москве после снятия ограничений заработал на 65% – Собянин

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Власти Москвы оценили, что ресторанный бизнес в столице работает на 65% от того уровня, который был до начала пандемии. Об этом заявил Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 1".

"Летние веранды, кафе – это уже неотъемлемая часть города и городской культуры. То что происходит, это ожидания выше, чем были у рестораторатов. На сегодняшний день ресторанный бизнес по объему достиг 65% за последние дни от того, что было до пандемии", – сказал мэр.

Он выразил мнение, что общепит сможет восстановиться в ближайшие месяцы почти полностью.

Ранее Собянин сообщил, что большинство летних веранд, особенно в центре города, забронированы на месяц вперед. Он отметил, что рестораторы не ожидали такого наплыва посетителей.

С 16 июня в столице вновь открылись летние веранды кафе и рестораны. К работе вернулись около трех тысяч кафе. При этом в полной мере предприятия общественного питания могут заработать со следующей недели.

Кафе и ресторанам разрешили открыться только при соблюдении всех противоэпидемических мер. В частности, сотрудники заведений обязаны обеспечить наличие средств дезинфекции и средств индивидуальной защиты.

Им также необходимо проводить измерение температуры бесконтактным способом у сотрудников и посетителей заведения. Все столы должны быть установлены на расстоянии не менее 1,5 метра друг от друга.

