В правительстве Москвы спрогнозировали рост выручки ресторанов

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Заммэра Владимир Ефимов заявил, что в правительстве Москвы прогнозируют восстановление и рост выручки ресторанов и кафе в начале предстоящей недели.

По его словам в эфире телеканала "Россия 24", за прошлую неделю выручка предприятий общественного питания достигла 90 процентов от того уровня, который был до карантина.

Ефимов указал, что москвичи соскучились по посещению предприятий общественного питания, ресторанов и первое время будут пользоваться услугами чаще.

Чиновник отметил, что открытие летних веранд в кафе не приведет к ухудшению эпидемиологической обстановки, если бизнес будет соблюдать требования Роспотребнадзора.

С 16 июня в столице возобновили работу летние веранды в парках и кафе. Кроме того, заработали ларьки с мороженым и прохладительными напитками.

Сергей Собянин ранее отметил, что московские власти не планируют снимать действующие ограничения в полном объеме раньше середины июля.

Он заявил, что при благополучной обстановке с 23 июня смогут начать работу стационарные заведения общепита.