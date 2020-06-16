Действующие в Москве ограничения не снимут в полном объеме раньше середины июля – Собянин

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Власти Москвы не планируют снимать в полном объеме действующие ограничения раньше середины июля, заявил Сергей Собянин в ходе посещения летней веранды в одном из столичных кафе на Большой Никитской.

"Мы каждую неделю смотрим, оглядываясь назад: а что произошло, мы выдержали этот темп, не выдержали? Если считать с 12 мая, то, я думаю, что раньше середины июля оставшиеся ограничения не снимем точно", – цитирует мэра Агентство "Москва".

Собянин отметил, что при благополучной эпидемиологической ситуации с 23 июня в городе могут открыть стационарные заведения общепита.

"Сейчас по тому, как мы идем, у меня есть практически полная уверенность, что в понедельник у нас будет нормальная картина, и мы подтвердим решение по открытию стационарных ресторанов, поэтому надо готовиться к открытию", – уточнил мэр.

С 16 июня в городе возобновили работу летние веранды. В ближайшие недели планируют открыть около 3 тысяч летних кафе. Временно запрещено проведение банкетов и других массовых мероприятий, закрыты детские и игровые зоны, буфеты и другие места скопления людей, действует запрет на использование кальянов.

Предприятия общественного питания были временно закрыты с 28 марта, за исключением обслуживания на вынос и доставки готовых блюд. Возможностью работать на вынос и доставку воспользовалось более 4,5 тысячи точек общепита.