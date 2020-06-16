Летние веранды открылись в столичных парках

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев
Летние веранды и ларьки с мороженым и прохладительными напитками в парках Москвы заработали наряду с другими заведениями в столице, сообщает ТАСС.
"Сегодня, 16 июня, в столичных зонах отдыха начинают работу летние веранды и нестационарные торговые объекты с мороженым и прохладительными напитками. Теперь, гуляя по парку, можно купить любимый холодный десерт или даже полноценно пообедать на одной из летних веранд", – рассказали в Мосгорпарке.
Музеи, выставочные залы, зоопарки и летние веранды кафе и ресторанов открылись в Москве после ограничений, введенных в связи с пандемией коронавируса.
Основным условием начала работы летних кафе стало соблюдение мер безопасности и требований Роспотребнадзора: наличие средств дезинфекции и средств индивидуальной защиты, контроль измерения температуры сотрудников и посетителей, соблюдение дистанции – столы должны быть установлены на расстоянии не менее полутора метров друг от друга.
Как ранее уточнял заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, в городе открылось около 3 тысяч летних кафе. По его словам, в этом году из-за угрозы распространения пандемии приступить к монтажу конструкций рестораторы смогли лишь в начале июня. В полной мере предприятия общественного питания смогут открыть помещения через неделю, 23 июня.
В столице открылись летние веранды кафе и ресторанов
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