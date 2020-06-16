Как будут работать московские музеи с 16 июня

16 июня Москву ждет новый этап снятия ограничений, которые были введены из-за распространения коронавирусной инфекции. А это значит, что уже на этой неделе свои двери для посетителей смогут открыть в том числе столичные музеи. Правда, работать организациям придется в особом порядке – до тех пор, пока угроза заражения COVID-19 перестанет маячить на горизонте. Рассказываем, какие правила придется соблюдать первым посетителям выставочных залов.

Фото: Москва 24/Александр Авилов

По новым правилам

По словам мэра Москвы, за неделю, прошедшую с предыдущего этапа снятия ограничений, в столице продолжает фиксироваться падение количества заболевших коронавирусной инфекцией. Это позволяет 16 июня безопасно перейти ко новому этапу: свои двери смогут открыть для посетителей зоопарки, библиотеки, летние веранды кафе, стоматологические клиники и кабинеты, риелторские конторы, службы проката, рекламные, консалтинговые и другие учреждения.





Сергей Собянин мэр Москвы Принимая решения о снятии ограничений, мы каждый раз сверяем их с эпидемиологической ситуацией, которая складывается в городе. Важно, чтобы она оставалась управляемой и позволяла делать следующие шаги. Нам приходится решать задачу со многими неизвестными, всегда существует риск сделать ошибку. И это огромная ответственность перед горожанами.

Главная культурная новость – возобновить работу смогут и музеи. Пока в особом порядке, утвержденном Роспотребнадзором.

В первую очередь в распоряжении ведомства указаны стандартные правила работы в новых условиях: постоянное проветривание помещений (если это возможно), ежедневная влажная уборка и обработка залов специальными растворами, допуск к работе только здоровых сотрудников, ограничение коммуникаций между отделами и масочный режим.

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Однако есть и ряд специфических правил именно для музеев:

музеи должны организовать бесконтактную проверку билетов – желательно организовать посещение по заранее купленным билетам в определенное время;

групповые экскурсии могут проводиться в составе не более пяти человек. Кроме того, необходимо организовать дистанцию в 1,5–2 метра между группами и другими посетителями музея, а также сотрудниками;

прием больших туристско-экскурсионных групп пока не допускается;

необходимо нанесение разметки для соблюдения социальной дистанции посетителями музея;

также придется организовать раздельные вход и выход из выставочных помещений с указателями для того, чтобы избежать встречных потоков посетителей;

по возможности музеям необходимо обеспечить реализацию медицинских масок у входа в здания, желательно бесконтактным способом.



Евгений Герасимов председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Все постепенно. Начнем с индивидуального посещения, потом перейдем по степени готовности к более массовому. Экскурсоводы везде появятся не сразу. Во многих музеях пока их заменят современные электронные носители – аудиогиды. У нас эта система уже была налажена на разных языках.

Кстати, не все музеи начнут свою работу именно с 16-го числа. Некоторые организации оказались пока не готовы к приему гостей, рассказал Москве 24 председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов. Также он объяснил, как первое время будет выглядеть посещение музеев.

Среди первых в столице начнут работать Музей современного искусства "Гараж", Музей Москвы, Музей истории танка Т-34, музеи на ВДНХ. В то же время открытие Третьяковской галереи, например, назначено на 3 июля. "Мы начали ремонт на всех площадках. Сейчас у нас разгар работы. Также в четверг были выпущены требования Роспотребнадзора – нам нужно будет скорректировать режим работы и наладить безопасное посещение", – рассказали Москве 24 в пресс-службе организации.

Музей Москвы: подарок первому посетителю

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Музей Москвы начнет свою работу с 11 утра 16 июня. Кстати, первого посетителя встретит лично генеральный директор Анна Трапкова, которая вручит гостю подарок.

В первый день откроется только третий корпус музея с постоянной экспозицией "История Москвы для детей и взрослых" и выставкой "Остоженка: проект в проекте". Также посетителей ждет Центр Гиляровского с выставкой "Илья Ильф – одесский москвич! Писатель с фотоаппаратом".

Во время ограничений музей будет работать по новому расписанию – с 11:00 до 21:00 ежедневно, кроме понедельника. Посещение организовано только по сеансам: каждый длится полтора часа, при этом первый начинается ровно в 11:00 и длится до 12:30, а последний – с 19:00 до 20:30. После каждого сеанса проводится полная дезинфекция.

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Музеи ВДНХ: только по электронным билетам

Павильоны и музеи ВДНХ также возобновят работу 16 июня. Билеты можно приобрести только на vdnh.ru или на сайтах резидентов выставки. Чтобы обеспечить максимальную безопасность гостей, посещать музеи и павильоны разрешено строго по времени, указанному на билетах.

Также в рамках ограничения распространения коронавируса многие резиденты ВДНХ установили границы по единовременному количеству посетителей.

"На первом этапе в большинстве выставочных залов ВДНХ сможет одновременно находиться от 10 до 50 человек в зависимости от размеров помещения. А, например, центр "Космонавтика и авиация" площадью более 15 тысяч квадратных метров готов принимать до 100 посетителей за раз", – рассказала mos.ru заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

В то же время "Москвариум" и исторический парк "Россия – моя история" ограничений по количеству гостей не выставили, однако пообещали тщательно следить за соблюдением социальной дистанции.

Всем гостям необходимо иметь при себе маску и перчатки, пользоваться антисептиками, установленными на входе и выходе в музеи, а также не подходить к другим посетителям ближе чем на два метра.

Фото: The City/Михаил Голденков

"Гараж": экспозиция на входе

Музей также организовал посещения по времени, указанному на электронных билетах. Опоздавших пускать не будут. При этом на саму прогулку по выставкам музея также предполагается определенное время. Например, с 11:00 до 11:30. А в каждое пространство единовременно сможет попасть только ограниченное количество человек.

Продажа билетов началось 15 июня. При этом в случае смены планов можно будет отказаться от билета и вернуть его полную стоимость. Также продолжат действовать льготы – при входе на экспозицию необходимо будет предъявить соответствующий документ.

Посещение музея будет возможно только в маске. Вход в пространство будет осуществляться со стороны площади Искусств, а выход – с противоположной стороны, на аллею Парка Горького. Люди с ограниченными возможностями и их сопровождающие смогут проходить на выставки без очереди.

Работники просят потенциальных посетителей соблюдать дистанцию на всех пространствах – перед входом в здание, информационной стойкой, центральной лестницей и в книжном магазине. Для этого там нанесена специальная напольная разметка.

Кстати, здесь предлагают взглянуть на свою новую инсталляцию. Для этого даже не придется заходить в само здание: арт-объект расположен прямо напротив музея, не заметить его невозможно.

Это инсталляция из детского конструктора высотой 4,5 метра. Работа называется "Трансформер". Ее создатель – казахский художник Ербосын Мельдибеков, она представляет собой результат исследований монументов в Ташкенте. Там за 100 лет центральный конный монумент Тамерлану поменяли восемь раз. В качестве символизма "Трансформер" у входа в "Гараж" тоже пересоберут, но только пять раз. Посетителям предлагают отслеживать изменения во время прогулок.

И помните: если следовать всем правилам, посещение музея сможет быть комфортным и безопасным для всех.