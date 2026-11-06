Нутрициолог Шарапова назвала приемлемый вариант пиццы для школьных столовых

Пиццу необходимо исключить из меню российских школьных столовых, заявила советник президента РФ Елена Ямпольская. При этом в Госдуме предложили оставить этот вопрос на усмотрение образовательных учреждений и родителей учеников. Что стоит изменить в школьном меню, разбиралась Москва 24.

"Возвращение своего"

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Советник президента РФ Елена Ямпольская заявила, что пицце не место в российских школьных столовых. Такая еда является вредной для детей, объяснила она свою позицию.

Ямпольская подчеркнула, что, одно дело, когда ребенок ест блюдо с разрешения родителей или по случаю праздника, и совсем другое – когда такая еда присутствует в школьном буфете. Отвечая на вопрос о возможной замене пиццы на кулебяку, советник президента заметила, что прямыми запретами ситуацию не изменить, однако государственные образовательные учреждения должны разделять политику страны в любой сфере, в том числе "когда речь идет о возвращении своего".





Елена Ямпольская советник президента РФ Наследие огромное, в том числе великолепная русская кухня и великолепный русский стол. Давайте хотя бы дадим нашим детям возможность это попробовать.

Позицию Ямпольской поддержал академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко. По его мнению, бороться с пиццей в школах необходимо через воспитание культуры правильного питания.



"Дети подсажены на эту пресловутую пиццу. Не методом табельной атаки надо с этим бороться, а воспитывать культуру питания", – заявил он.



Исправить ситуацию помогут учебники по правильному питанию детей, убежден академик.

Ранее полностью запретить пиццу в России, начав с образовательных учреждений, призвал глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин. По его словам, целое поколение выросло на "заморском фастфуде", а само блюдо он назвал "мягкой силой в картонной коробке".

Однако депутат Госдумы Виталий Милонов выразил иную точку зрения: по его мнению, вопрос о наличии пиццы в школьных столовых должны решать сами учащиеся и их родители. Парламентарий выступил против блюд из некачественных ингредиентов, но не увидел проблемы в том, что дети будут есть вкусную пиццу на переменах.

"Состаривает организм"

Зачастую в школьной пицце большое количество теста, рассказала Москве 24 интегративный нутрициолог Юлия Шарапова.

"Как правило, это плотное взбитое мучное блюдо с колбасой, большим количеством соуса и сыра, и оно не содержит клетчатки. Это достаточно пустой, жирный продукт", – отметила она.

Однако если сделать тонкую основу, добавить вместо колбасы цельные куски мяса, положить зелень, уменьшить количество соуса либо сделать его менее жирным, то получится достаточно приемлемая еда для школьника, указала нутрициолог.

"Вопрос не в том, насколько вредна пицца для ребенка, а в том, из чего состоит основа рациона. Если такая еда на постоянной основе – из рафинированных продуктов, быстрых углеводов – это плохо", – подчеркнула она.





Юлия Шарапова интегративный нутрициолог Ребенок не станет развиваться в той степени, в которой нужно: будут проблемы с весом, сахаром, энергией, памятью. Но если основа рациона ребенка окажется разнообразной – много клетчатки, хорошего белка, полезных жиров – и периодически ученик станет употреблять пиццу хорошего качества, желательно все-таки на тонком тесте и с хорошими ингредиентами, 1–2 куска не повредят.

Специалист отметила, что допустимое количество такого фастуфуда зависит от производителя и состава.

"Если это просто тонкое тесто, обычный томатный соус, хороший сыр и кусок мяса, 1–2 небольших куска в день возможно. В целом можно делать читмилы для ребенка: раз в неделю кормить такой пиццей в качестве разнообразия (также пара кусков), но не как основной прием пищи", – подчеркнула нутрициолог.



Диетолог объяснил, почему пиццу предложили убрать из меню в российских школах

В то же время, по мнению эксперта, из детского меню стоит исключить сладкие утренние каши, а также углеводные блюда. Они дают быстрый скачок сахара в крови, после чего он стремительно падает: ребенок начинает уставать, зевает, теряется концентрация.

"Такие завтраки для детей абсолютно неполезны. Особенно сладкая манная каша с большим количеством сахара и сладкий чай – это углеводная бомба. Все лучше заменить на белок: яйца (в том числе омлет), овощи. Если хлеб или какая-то выпечка – то уже в дополнение. Все это даст больше энергии и внимания в течение дня", – пояснила она.

По словам эксперта, можно увидеть большую разницу по успеваемости, если сравнить детей, которые едят сладкий завтрак, и тех, кто питается полноценно. Это две разные категории по энергии, успеваемости и вниманию, подчеркнула специалист.

"Я бы обратила внимание на большое количество выпечки в свободном доступе в буфете. Лучше, чтобы были йогурты (желательно без добавок), фрукты, полезные конфеты, орехи, сухофрукты. Это подарит гораздо больше пользы, потому что дети, когда приходят, в основном берут быструю еду: у них мало времени на перекус. Они купили пиццу, сосиску в тесте, какие-то булки, запили соками и побежали. Такая еда получается в течение дня. Это вредит организму, медленно состаривает его", – заметила нутрициолог.

Эксперт обратила внимание, что из-за питания детей молодеют многие болезни: в частности, болезнь Альцгеймера и диабет.





Юлия Шарапова интегративный нутрициолог Соки я бы тоже убирала. В тех же свежевыжатых хоть и есть витамины, но нет клетчатки и содержатся калории. Лучше съесть целый фрукт или овощ, чем употребить такой напиток. В качестве альтернативы лучше выбрать кефир, молоко, потому что кальций в детском возрасте нужен в большом количестве.

Самое лучшее питье – это вода. Также детям можно давать отвары и компоты с небольшим содержанием сахара, которые будут предпочтительнее, чем соки, заключила Шарапова.

