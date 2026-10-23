Юрист Георгиева: за порчу школьного имущества грозит до 2 лет тюрьмы

Российские дети портят школьную мебель ради тренда из соцсетей, обратили внимание общественники. Что грозит юным хулиганам и их родителям, разбиралась Москва 24.

"Выглядит заманчиво"

Фото: tiktok.com/user5487044408022; pioneer_74_174; nnastysshah21

В социальных сетях набирает популярность новый тренд: российские дети на камеру гнут вешалки в школе под мемную фразу "Все системы включены" в исполнении Джимбо – героя популярного мультфильма "Супер Крылья: Джетт и его друзья". Внимание на это обратила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.

"В постах некоторые подписывают номера школ и не скрывают свои лица. Этим они упрощают работу сотрудникам полиции и школам, если те захотят возместить ущерб и взыскать средства с родителей юных хулиганов", – отметила она в своем телеграм-канале.





Екатерина Мизулина глава Лиги безопасного интернета Совсем не ясно, где школьники будут вешать куртки этой зимой.

При этом часть пользователей предупредила, что за такими действиями может следовать наказание. Например, одна из учениц поделилась, что школа потребовала возместить ущерб за порчу имущества.

Ранее жильцы одного из столичных ЖК пожаловались на подростков-руферов, которые атакуют крыши высотки ради эффектных кадров для соцсетей. По их словам, желание хайпануть ведет к тому, что молодые люди выдергивают двери подъездов, срезают болгаркой металлические ограждения, а иногда даже прыгают с высоты с парашютом.

Причем руферы особо не прячутся, периодически врываясь в домовый чат и оставляя предупреждения вроде "Завтра в 12:00 приду на 55-й этаж".

Суровое наказание

В случае порчи школьного имущества может быть применена административная, гражданско-правовая и уголовная ответственность. Все будет зависеть от ущерба и от конкретных обстоятельств, объяснила Москве 24 юрист Алла Георгиева.

"Административная ответственность наступит, если ребенку есть 16 лет и он что-то умышленно уничтожает либо повреждает. Он может быть привлечен по соответствующей статье 7.17 КоАП со штрафом от 300 до 500 рублей. Он небольшой, но на биографии ребенка это отражается", – сказала она.

Однако, согласно статье 2.3 КоАП, комиссия по делам несовершеннолетних может освободить ребенка от ответственности, отметила эксперт.

"Могут на учет поставить, просто предупредить на первый раз. Но если ребенок не реагирует на замечания, а семья не станет возмещать ущерб, ученик будет привлечен к ответственности. Инициатором должна выступить школа: нужно зафиксировать ущерб, взять объяснительную от ребенка, родителей, возможно, подключить педагога", – пояснила правозащитник.





Алла Георгиева юрист Родителям таких детей грозит статья о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего (5.35 КоАП). Она предполагает штраф от 500 до 2 тысяч рублей. Помимо административной ответственности, может быть и гражданско-правовая. Если ребенку нет 14 лет, могут привлечь родителей. Сумма ущерба должна быть обоснована, подтверждаться расчетом и документами.

В более серьезных случаях грозит уголовная ответственность по статье об умышленном уничтожении или повреждении чужого имущества (167 УК РФ).

"Она наступает с 16 лет. В отличие от КоАП, эти деяния должны повлечь умышленное причинение значительного ущерба. В таком случае будет наложен штраф в размере до 40 тысяч рублей, обязательные, исправительные либо принудительные работы или лишение свободы до 2 лет", – подчеркнула юрист.

Однако, если ребенок принес в школу баллончик и, например, расписал фасад здания, это вандализм (214 УК РФ). За это может быть наложен штраф в размере до 40 тысяч рублей, обязательные работы на срок до 360 часов, исправительные работы до 1 года и арест до 3 месяцев. Лишение свободы здесь не предусматривается. Если это делает группа лиц, наказание строже. Но, помимо уголовной ответственности, может быть возложена и гражданско-правовая с возмещением материального ущерба, пояснила Георгиева.

"Закон "Об образовании" говорит, что обучающиеся, независимо от возраста и класса, должны бережно относиться к имуществу образовательной организации. Когда родители приводят оформлять детей в школу, они всегда подписывают ознакомление с правилами. Родители зря не читают и зря не берут вторые экземпляры. Там могут быть прописаны штрафные санкции и порядок возмещения. Если ребенок проблемный, его могут и отчислить из школы", – резюмировала юрист.

Научить думать

Семейный психолог Юлия Метлова в беседе с Москвой 24 объяснила популярность такого тренда "низким порогом входа".

"Чтобы повторить, например, танец, его нужно выучить. А в данном случае сценарий достаточно понятен: подошел к крючку, согнул, снял на телефон – и ты в тренде. Порча имущества при этом психологически вообще отодвигается на задний план, хотя реальные последствия остаются", – сказала она.

Эксперт напомнила, что потребность получить внимание, пойти на риск и проверить границы существовала задолго до появления интернета.

"Школьное имущество портили и раньше: рисовали на партах, оставляли надписи везде, ковыряли ключом что-то. Сейчас к этому добавилась возможность быстро показать свой поступок огромному количеству людей", – добавила психолог.





Юлия Метлова семейный психолог Подросток открывает ленту и видит не одного человека, который сделал что-то странное, а 10–20, видео которых залетели, там много комментариев. У некоторых возникает мысль: раз все делают, наверное, ничего страшного здесь нет. Плюс поведение сильно меняется, когда рядом друзья. Один подросток, который идет по пустой школьной раздевалке, может ничего не сломать. Когда рядом компания – кто-то снимает, кто-то смеется, поддерживает, появляется азарт. Ответственность будто размазывается по группе, хотя отвечать каждому приходится индивидуально.

Однако у ребенка, особенно подростка, есть собственный выбор, делать что-то или нет. Задача взрослых – постоянно вырабатывать в нем этот навык.

"Можно рассказать ребенку простую формулу: если делаешь X, может произойти Y. Причем говорить это не когда что-то произошло, а заранее. Если ломаешь чужую вещь – неважно, школьную, друга или кого-то еще, – ее придется восстановить. Этот навык научит видеть всю цепочку последствий своего решения", – отметила эксперт.

В то же время она посоветовала родителям не начинать разговор о подобных интернет-трендах с фразы вроде "Только попробуй сделать что-нибудь такое".

"Я бы предложила показать видео и спросить: "Как тебе кажется, зачем они это снимают?" Послушать ответ ребенка. Потом задать вопрос: "Как думаешь, что они получают после этой публикации? Что остается за кадром? Что будет дальше?" Подросток сам может перечислить и про ремонт, и про разговор с директором, и про реакцию родителей. В этот момент он смотрит на ролик несколько иначе", – пояснила она.

Еще одна тема, которую важно всегда обсуждать со своими детьми, – давление компании. Отказать друзьям, когда запись включена, гораздо сложнее, поэтому можно заранее придумать несколько способов выйти из такой ситуации без длинных объяснений.

"Например, подросток может сказать компании: "Я пас". Или: "Мне потом разборки не нужны". Либо: "Делайте без меня". Для подростков возможность сохранить свое лицо перед компанией не менее важна, чем само решение отказаться", – отметила Метлова.

При этом запрещать ребенку пользоваться соцсетями психолог не рекомендовала. Она согласилась, что ограничения могут уменьшить количество такого контента перед глазами и возрастные правила его фильтрации необходимы. Но способность выбирать тренды, которые ребенок готов повторять, все равно придется формировать.





Юлия Метлова семейный психолог Школе тоже полезно реагировать довольно спокойно и предсказуемо. Ребенок должен заранее знать: если имущество портится, происходит определенная последовательность действий, например разговор, фиксация случившегося, вызов родителей, восстановление ущерба. Без ощущения, что все сойдет с рук.

По ее словам, желание выделиться у детей никуда не денется. Вопрос в том, где подросток будет искать для этого возможности и умеет ли он за несколько секунд до действия спросить себя: "А что будет после?" Из таких ситуаций складывается самостоятельность, когда ребенок может быть частью компании и при этом не терять собственную голову, заключила Метлова.

