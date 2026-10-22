Эксперт Рузиев предрек новую волну популярности мемам про Дональда Трампа

Мем "Вот такие дела, собачка" стал самым популярным по итогам третьего квартала 2026 года, выяснили аналитики. Забавное фото тигра и собаки у бассейна упомянули в Сети 113,4 тысячи раз. В чем успех этой шутки и какие мемы могут взять первенство в ближайшее время, разбиралась Москва 24.

Мем из прошлого

Мем "Вот такие дела, собачка" чаще других упоминали в третьем квартале 2026 года – 113,4 тысячи раз, говорится в исследовании Brand Analytics. Мем представляет собой кадр, на котором тигр лежит в бассейне, положив лапы и морду на бортик, а рядом стоит овчарка. Между животными якобы прошел душевный диалог, в котором тигр уже все рассказал и подвел итог, а собака внимательно выслушала.

Мем был известен еще несколько лет назад и пережил вторую волну популярности. В 2026 году пользователи придумывали истории, которые тигр якобы рассказывает собаке, и с помощью него подводили итог нелепых ситуаций.

На втором месте по популярности находится фраза-мем "Я тебя могну" – 101,4 тысячи упоминаний в Сети. Слово "могнуть" означает затмить другого человека. В русскоязычном сегменте интернета слово получило популярность благодаря одноименной песне и танцевальным роликам. Фразу в шутку упоминают, чтобы продемонстрировать свое превосходство над собеседником.

На третьем месте мем с отсылкой к японскому языку "Охаешечки Даттебаешечки" – 98,7 тысячи упоминаний. Это аниме-приветствие, состоящее из двух слов: "охае" ("доброе утро") и знаменитого словечка героя манги "Наруто" "даттэбае". Фраза стала популярной благодаря частому использованию блогерами, а позже распространилась среди стримеров и игроков. Она стала небольшим ритуалом приветствия для своих.

Также в топ-5 вошли "Сова на скакалке", "Колобок от Олега Монгола до Человека-паука", "Очень необычно, зайка", "Мозг мухи" и другие.

Годом ранее пользователи использовали для мемов целые песни, например "Бобр" от музыканта Slava Skripka, а также короткие видео со странными персонажами: большую популярность в Сети получили Бомбардиро Крокодило (крокодил-истребитель), Тралалело Тралала (акула в кроссовках), Бомбини Гусини (гусь-истребитель), голубь Шпиониро Голубиро. Все они были созданы с помощью искусственного интеллекта.

Фирменная фраза лета – 2026

По мнению маркетолога, эксперта по мемам Эргаша Рузиева, шутка "Вот такие дела, собачка" получила популярность из-за своей способности емко объяснить происходящее.



Эргаш Рузиев маркетолог, эксперт по мемам Нашлась уникальная формула в виде этого мема. Он смог адаптироваться под все ситуации и насыщенные инфоповоды, став фирменным мемом.

Рузиев отдельно отметил визуальную часть мема, которая позволяет сразу понять, о чем будет идти речь, и в целом об отношении собеседника к ситуации или истории.

"Хороший мем – это мем, который понятен без слов и звука. Поэтому визуализация здесь сыграла немалую роль", – добавил эксперт.

Популярность второго мема – "Я тебя могну" – обеспечила скорее музыкальная композиция, поэтому с появлением нового интересного трека шутка перестанет быть такой цепляющей, уверен Рузиев.

"В свою очередь, популярность "Охаешечки Даттебаешечки" связана с тем, что культура аниме переживает новую волну популярности. Теперь те, кто относился к японской анимации скептически, начинают шутить над ней и делать мемы", – сказал Эргаш.

Специалист добавил, что если делать прогноз, то до конца 2026 года в русскоязычном сегменте Сети снова могут стать популярными мемы о президенте США Дональде Трампе ("наш слоняра").





Эргаш Рузиев маркетолог, эксперт по мемам Также ожидается возрождение каких-то классических осенне-зимних мемов. Кроме того, популярность набирает мем с котом в поле, а также вариант с рыцарем. Он постепенно становится трендом благодаря тому, что пользователи ассоциируют себя с этим котиком, который один против всего мира.

Эргаш добавил, что еще одним узнаваемым мемом в ближайшее время станут шуточные рекомендации "Что говорить перед встречей с боссом", снятые в формате коротких видео.

"Здесь сработал классический прием противопоставления, когда людям надоел всевозможный экспертный контент и начались шутки на эту тему. Пользователя завлекают обещанием дать ценный совет, например, как проходить собеседование, а дальше перечисляются абсурдные фразы", – рассказал маркетолог.



Фото: кадр из фильма "Искусственный интеллект"; режиссер – Лука Гуаданьино; производство – Amazon MGM Studios, Frenesy Film Company, Heyday Films

Также ожидаются мемы, связанные с выходом документального фильма об основательнице скандального медицинского стартапа Элизабет Холмс. Среди российских пользователей популярными станут шутки об актере Юре Борисове в связи с выходом ленты "Искусственный интеллект", подытожил Рузиев.

В свою очередь филолог, журналист, профессор Института медиа НИУ ВШЭ Марина Королева в беседе с Москвой 24 рассказала, что мемы легко и надолго задерживаются в сознании и речи из-за своей вирусной природы. Некоторые фразы даже остаются в языке навсегда.





Марина Королева филолог, журналист, профессор Института медиа НИУ ВШЭ Это же очень удобно: в нашем быстром мире, где информации все больше, а времени на ее обработку все меньше, мы получаем целый ряд готовых речевых реакций на стандартные ситуации. Тебе не требуется долгих размышлений: выбрал нужную реакцию из имеющегося набора – выдал ее.

При этом мемы и фразы из них в некоторой степени обогащают речь, но все зависит от меры и частоты их использования. Например, если в процессе коммуникации время от времени используются известные шутки, то это показывает человеку, что собеседник в курсе последних речевых обновлений и событий, то есть он "свой".

"Другое дело, если человек разговаривает сплошными мемами. В этом случае о богатстве речи говорить не приходится", – добавила эксперт.

Королева назвала встраивание мемов в повседневную речь естественным процессом. Филолог отметила, что это, по сути, устойчивые выражения, которые прошли проверку временем, иногда веками, а русский язык богат фразеологизмами и крылатыми фразами.





Марина Королева филолог, журналист, профессор Института медиа НИУ ВШЭ Эпоха интернета принесла и продолжает приносить новые устойчивые обороты. Они не так всеохватны, их зона распространения – активные интернет-пользователи определенного возраста.

Мемные фразы и новые слова, пришедшие из Сети, имеют более "летучий" характер и чаще вытесняются новыми. Однако в остальном механизм встраивания все тот же, заключила специалист.