Собянин рассказал о работе летних веранд в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Все летние веранды в Москве забронированы на месяц вперед. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 1".

Он отметил, что рестораторы не ожидали такого наплыва посетителей.

"То, что происходит, значительно выше всех ожиданий рестораторов, которые думали, что откроются, никто не придет, будут одни убытки. На самом деле произошло все наоборот. У нас, особенно в центре, летние веранды забронированы на месяц и больше вперед, все столики", – рассказал Собянин.

С 16 июня в столице возобновили работу летние веранды в парках и кафе. Кроме того, заработали ларьки с мороженым и прохладительными напитками, а также зоопарки и библиотеки.

Основным условием начала работы летних кафе стало соблюдение мер безопасности и требований Роспотребнадзора: наличие средств дезинфекции и средств индивидуальной защиты, контроль измерения температуры сотрудников и посетителей, соблюдение дистанции – столы должны быть установлены на расстоянии не менее полутора метров друг от друга.

В этот же день Собянин посетил столичное кафе с летней верандой. В ходе визита он пообщался с городскими рестораторами. Он отметил, что все решения, касающиеся ослабления ограничений, выверены. Собянин подчеркнул, что вирус никуда не уйдет, однако, по его мнению, постоянно сидеть дома – не выход.