Собянин поддержал идею о введении упрощенной налоговой системы для столичных ресторанов

16 июня, 20:19
Фото: Москва 24/Никита Симонов
Сергей Собянин поддержал идею столичных рестораторов о введении упрощенной системы налогообложения для ресторанного бизнеса столицы. Он сообщил о готовности дать соответствующее поручение во время встречи с ними в одном из столичных кафе на летней веранде.
Владелец одной из сети кофеен Игорь Журавлев заявил, что для них большой проблемой является налог на добавленную стоимость. Он отметил, что для ресторанного бизнеса НДС является налогом с продаж, что для отрасли становится серьезным бременем.
"И 10% НДС наши вопросы не решает. Нам, конечно, очень хотелось бы, Сергей Семенович, вашу поддержку в том, чтобы на основе упрошенной системы налогообложения сделать для всей ресторанной отрасли единую систему налогообложения по прогрессирующей шкале. То есть это когда 6% идет налог с продаж и идет разница доходов и расходов 15%", – подчеркнул Журавлев.
В ответ Собянин отметил, что соответствующее поручение он даст заммэру по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимиру Ефимову, а также главе столичного департамента торговли и услуг Алексею Немерюку.
"Я дам поручение Ефимову, Немерюку. Вместе отработайте, сделайте расчет, во сколько это обойдется городу. Посчитайте, давайте выйдем с такой инициативой. Я поддержу", – заявил Собянин.
С 16 июня в столице возобновили работу летние веранды в парках и кафе. Кроме того, заработали ларьки с мороженым и прохладительными напитками.
Основным условием начала работы летних кафе стало соблюдение мер безопасности и требований Роспотребнадзора: наличие средств дезинфекции и средств индивидуальной защиты, контроль измерения температуры сотрудников и посетителей, соблюдение дистанции – столы должны быть установлены на расстоянии не менее полутора метров друг от друга.
В ходе встречи Собянин заявил, что все решения по снятию ограничений достаточно серьезно выверены. Он подчеркнул, что показатели выявляемости заболевания, а также число госпитализаций снижается достаточно уверенно. Собянин напомнил, что вирус никуда не уйдет, однако, по его мнению, постоянно сидеть дома – не выход.
Собянин открыл сезон летних веранд ресторанов и кафе
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