В Москве не будут проверять соблюдение масочного режима с помощью дронов

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Власти Москвы не намерены контролировать наличие средств индивидуальной защиты у посетителей и у работников кафе с помощью беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщили в пресс-службе столичного комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений.

"Дроны и камеры не предназначены для выявления нарушений масочно-перчаточного режима, этот вид оборудования будет использоваться исключительно для контроля законности размещения летних веранд (они должны размещаться в соответствии со схемой размещения летних кафе), а также для контроля соблюдения дистанции при установке столиков кафе", – сообщили в пресс-службе.

Ранее некоторые СМИ сообщали, что камеры видеонаблюдения и квадрокоптеры будут следить за соблюдением масочного режима и социальной дистанции посетителями и работниками кафе и ресторанов на летних верандах.

С 16 июня в столице вновь открываются летние веранды кафе и рестораны. К работе возвращается около трех тысяч кафе. При этом в полной мере предприятия общественного питания могут заработать со следующей недели.

Кафе и ресторанам разрешили открыться только при соблюдении всех противоэпидемических мер. В частности, сотрудники заведений обязаны обеспечить наличие средств дезинфекции и средств индивидуальной защиты.

Им также необходимо проводить измерение температуры бесконтактным способом у сотрудников и посетителей заведения. Все столы должны быть установлены на расстоянии не менее 1,5 метра друг от друга.

