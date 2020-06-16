Собянин открыл сезон летних веранд ресторанов и кафе

16 июня, 19:26
Фото: vk.com/mossobyanin
Мэр Москвы Сергей Собянин посетил столичное кафе с летней верандой в день возобновления их работы, передает Агентство "Москва".
В ходе визита он пообщался с городскими рестораторами. Собянин отметил выверенность принятых решений, касающихся ослабления ограничений.
"Все решения достаточно серьезно выверены, и мы наблюдаем каждый этап. В прошедший понедельник еще раз проверили, не ошибаемся ли мы, посмотрели все тренды: выявляемость заболевания, госпитализация, количество пневмонии – все падает, причем достаточно уверенно", – отметил Собянин.
Он заявил, что в настоящий момент перед властями стоит задача выработки норм деятельности в условиях пандемии коронавируса, которые обеспечат безопасность граждан. Собянин напомнил, что вирус никуда не уйдет, однако, по его мнению, постоянно сидеть дома – не выход.
"Надо сгладить все риски, которые дают неуправляемость ситуацией, ввести управляемый режим, а потом привыкать к новой жизни: сделать такие нормы, которые бы гарантировали, что мы будем жить нормально, что не будет этих всплесков неуправляемых", – заявил Собянин.
Он сообщил, что в столице по-прежнему сохраняется запас коечного фонда, предназначенного для лечения пациентов с коронавирусом. Собянин считает, что он не понадобится, однако на всякий случай он имеется.
"Двойной только по стационарам, и еще столько же – в мобильных госпиталях. Мы ничего это не убираем на всякий случай, но я думаю, что не понадобится", – сказал Собянин.
Мэр Москвы подчеркнул, что даже в наиболее сложный период распространения коронавируса уровень запаса коечного фонда составлял 30%. Касаясь темы общепита, он отметил его работу в деле обеспечения питанием медработников.
"По объему – это около 25% от общего объема общепита работало по заказу, в том числе по городским заказам", – отметил Собянин.
Собянин также отметил, что столичные власти не планируют снимать действующие ограничения в полном объеме раньше середины июля. Он заявил, что при благополучной обстановке с 23 июня смогут начать работу стационарные заведения общепита.
С 16 июня в столице возобновили работу летние веранды в парках и кафе. Кроме того, заработали ларьки с мороженым и прохладительными напитками.
Основным условием начала работы летних кафе стало соблюдение мер безопасности и требований Роспотребнадзора: наличие средств дезинфекции и средств индивидуальной защиты, контроль измерения температуры сотрудников и посетителей, соблюдение дистанции – столы должны быть установлены на расстоянии не менее полутора метров друг от друга.
Собянин открыл сезон летних веранд ресторанов и кафе
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