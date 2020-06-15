Московская канатная дорога заработает с 16 июня

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Канатная дорога от "Лужников" до Воробьевых гор возобновит работу во вторник, 16 июня. Об этом сообщается на официальном сайте дороги.

"Мы рады сообщить о том, что с завтрашнего дня, 16 июня, открывается для пассажиров станция канатной дороги "Лужники". С завтрашнего дня совершить поездку можно будет как в одну строну, так и по маршруту туда-обратно со станций канатной дороги "Воробьевы горы" и "Лужники", – написано в публикации.

Станция "Новая Лига" пока останется закрытой. О начале ее работы планируют сообщить отдельно.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об очередном этапе смягчения вызванных коронавирусом ограничений. Так, в городе заработают летние веранды ресторанов и кафе, снова откроются библиотеки, риелторские конторы, службы проката и некоторые иные категории учреждений.

Кроме того, жители Москвы могут посетить музеи, выставочные залы и зоопарки, но билеты потребуется купить заранее. Наконец в столице разрешено посещать спортивные мероприятия, но на трибунах должно быть не более 10% от вместительности стадиона.

