В Москве предложили отложить назначенный на 21 июня день бесплатного посещения музеев

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Глава столичного департамента культуры Александр Кибовский предлагает перенести день бесплатного посещения музеев с 21 июня на более поздний срок, сообщает ТАСС.
Он призвал проработать этот вопрос с учетом позиции Роспотребнадзора. "Давайте мы этот день проведем тогда, когда это будет можно. Мы не отменяем, а переносим", – сказал Кибовский в ходе селекторного совещания с директорами московских музеев.
Глава ведомства отметил, что в рамках акции, кроме бесплатного посещения, всегда проводились различные мероприятия и встречи. Сейчас же это может быть лишним риском, считает он.
Кибовский напомнил, что 21 июня – это День медицинского работника. Поэтому можно уделить особое внимание всем сотрудникам медицинской сферы.
Музеи и музеи-заповедники, которые находятся в ведении министерства культуры РФ, откроют парковые пространства для посетителей с 16 июня. Посетителям необходимо носить маски и перчатки, а также соблюдать безопасное расстояние.
Также с 16 июня для гостей откроется Московский зоопарк. Зоосад будет работать с 07:30 до 22:00. Войти на его территорию можно будет до 21:00. Билеты, в том числе льготные, можно приобрести онлайн на сайте учреждения.
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