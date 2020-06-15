В Москве предложили отложить назначенный на 21 июня день бесплатного посещения музеев

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Глава столичного департамента культуры Александр Кибовский предлагает перенести день бесплатного посещения музеев с 21 июня на более поздний срок, сообщает ТАСС.

Он призвал проработать этот вопрос с учетом позиции Роспотребнадзора. "Давайте мы этот день проведем тогда, когда это будет можно. Мы не отменяем, а переносим", – сказал Кибовский в ходе селекторного совещания с директорами московских музеев.

Глава ведомства отметил, что в рамках акции, кроме бесплатного посещения, всегда проводились различные мероприятия и встречи. Сейчас же это может быть лишним риском, считает он.

Кибовский напомнил, что 21 июня – это День медицинского работника. Поэтому можно уделить особое внимание всем сотрудникам медицинской сферы.

Музеи и музеи-заповедники, которые находятся в ведении министерства культуры РФ, откроют парковые пространства для посетителей с 16 июня. Посетителям необходимо носить маски и перчатки, а также соблюдать безопасное расстояние.

Также с 16 июня для гостей откроется Московский зоопарк. Зоосад будет работать с 07:30 до 22:00. Войти на его территорию можно будет до 21:00. Билеты, в том числе льготные, можно приобрести онлайн на сайте учреждения.