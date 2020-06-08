Собянин: с 16 июня в Москве заработают летние кафе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Летние кафе заработают в столице с 16 июня, сообщил Сергей Собянин на своем личном сайте.

"Рестораны и кафе планируем открыть в два этапа. С 16 июня в городе заработают летние веранды, а еще через неделю – стационарные заведения общепита", – заявил мэр Москвы. Таким образом, рестораны и кафе откроют в столице 23 июня.

Сергей Собянин отменил режим самоизоляции и график пропусков с 9 июня.

С этого дня вновь заработают социальные карты. Восстановить срок действия неиспользованных проездных билетов на общественный транспорт можно будет начиная с 12 июня.

К работе возвращаются парикмахерские, салоны красоты, фотоателье, ветеринарные клиники и агентства по трудоустройству. В полном объеме восстанавливается работа каршеринга.

К обычной работе могут вернуться общественные организации, киностудии, студии звукозаписи и научные институты. Театрам, концертным организациям и циркам разрешено возобновить репетиции. Москвичи вновь смогут посещать городские кладбища.

С 16 июня будут сняты ограничения на оказание плановой помощи в стоматологических клиниках. К прежней работе вернутся библиотеки, риелторские конторы, службы проката, рекламные, консалтинговые и другие агентства.

Свои двери вновь откроют музеи, выставочные залы и зоопарки. Приобрести билеты можно будет только онлайн. Горожане смогут посещать и спортивные мероприятия, но при заполняемости трибун не более чем на 10%

Фитнес-клубы, бассейны и физкультурно-оздоровительные комплексы откроются для посетителей с 23 июня.

