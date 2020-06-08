Собянин: фитнес-клубы и бассейны откроются в Москве 23 июня

14:59
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Гришкин Денис
В столице с 23 июня планируется открыть фитнес-клубы, бассейны и физкультурно-оздоровительные комплексы, сообщил Сергей Собянин в своем блоге.
"23 июня 2020 года мы планируем отменить ограничения на работу спортивной индустрии – открыть фитнес-клубы, бассейны и физкультурно-оздоровительные комплексы", – написал мэр.
Также градоначальник отметил, что с 23 июня возобновится пассажирская навигация по Москве-реке.
Мэр отметил, что с этого дня снимут ограничения на работу детских садов, включая негосударственные учреждения. В обычном режиме заработают учреждения соцзащиты.
Кроме того, 23 июня планируется отменить ограничения на использование элементов общественной инфраструктуры.
"А значит – детишки смогут вновь качаться на качелях, любители спорта – качать мышцы на уличных тренажерах, а бабушки – отдыхать на лавочках во дворах, скверах и парках Москвы", – написал Собянин.
Власти Москвы приняли решение об отмене режима самоизоляции, пропускного режима и графика прогулок с 9 июня. Все желающие смогут без ограничений выходить на улицу и посещать общественные места. Это касается и пожилых граждан, а также людей, страдающих хроническими заболеваниями.
Мэр подчеркнул, что такое решение принято исходя из положительной динамики прироста новых случаев коронавируса, а также количества выздоровевших.
Режим самоизоляции отменят с завтрашнего дня
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: