Собянин: фитнес-клубы и бассейны откроются в Москве 23 июня

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Гришкин Денис

В столице с 23 июня планируется открыть фитнес-клубы, бассейны и физкультурно-оздоровительные комплексы, сообщил Сергей Собянин в своем блоге.

"23 июня 2020 года мы планируем отменить ограничения на работу спортивной индустрии – открыть фитнес-клубы, бассейны и физкультурно-оздоровительные комплексы", – написал мэр.

Также градоначальник отметил, что с 23 июня возобновится пассажирская навигация по Москве-реке.

Мэр отметил, что с этого дня снимут ограничения на работу детских садов, включая негосударственные учреждения. В обычном режиме заработают учреждения соцзащиты.

Кроме того, 23 июня планируется отменить ограничения на использование элементов общественной инфраструктуры.

"А значит – детишки смогут вновь качаться на качелях, любители спорта – качать мышцы на уличных тренажерах, а бабушки – отдыхать на лавочках во дворах, скверах и парках Москвы", – написал Собянин.

Власти Москвы приняли решение об отмене режима самоизоляции, пропускного режима и графика прогулок с 9 июня. Все желающие смогут без ограничений выходить на улицу и посещать общественные места. Это касается и пожилых граждан, а также людей, страдающих хроническими заболеваниями.

Мэр подчеркнул, что такое решение принято исходя из положительной динамики прироста новых случаев коронавируса, а также количества выздоровевших.

