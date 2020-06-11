Московский зоопарк откроется 16 июня

Москва 24/Никита Симонов
Московский зоопарк готовится к приему гостей после трехмесячного перерыва, сообщает портал мэра и правительства Москвы. Для посетителей он откроется 16 июня.
Зоосад будет работать с 07:30 до 22:00. Войти на его территорию можно будет до 21:00. Билеты, в том числе льготные, можно приобрести онлайн на сайте учреждения. В то же время кассы останутся закрытыми, чтобы у них не образовывались очереди. Тем, кто оформил бесплатный билет, на входе надо будет предъявить документ, подтверждающий право на льготу.
Пройти в зоопарк первое время можно будет только через турникеты на главном входе. Закрытыми останутся внутренние помещения павильонов, экспозиций и детский зоопарк. Нельзя будет пользоваться скамейками, беседками и детскими площадками.
На прогулочных дорожках у вольеров нарисовали яркую разметку, которая будет напоминать посетителям о необходимости соблюдать дистанцию 1,5 метра.
При посещении зоопарка гостей просят надевать маски и по возможности перчатки. При необходимости можно будет воспользоваться санитайзерами, установленными на территории.
В марте показ животных был приостановлен в связи с угрозой распространения коронавируса.
Ранее сообщалось, что в Московском зоопарке семейство черных аистов обзавелось потомством. Этот вид пернатых занесен в Красные книги России, Украины, Белоруссии, Казахстана, Болгарии и других стран.
Также в Московском зоопарке впервые появились капские земляные белки. Животных привезли из Магдебургского зоопарка. Это три взрослых самца, двум из которых исполнилось пять лет, одному – три года. Зверьки прибыли еще в октябре. В экспозиции они появились месяц назад, а до этого изучали свой вольер и привыкали к сотрудникам.
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