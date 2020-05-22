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Общество

11:42

Посетитель подрался с медведем в зоопарке Варшавы

животные за рубежом общество

В зоопарке Польши посетитель подрался с медведем

В зоопарке Варшавы один из посетителей залез в медвежий вольер и подрался с животным, сообщает телеканал Москва 24.

Сначала мужчина дразнил медведицу, а потом спрыгнул с искусственной скалы в бассейн. Животное спустилось к воде, а мужчина начал дергать медведицу за уши.

На место происшествия прибыли спасатели и полицейские. Нарушителя вытащили из вольера и отправили в больницу. Выяснилось, что ему 23 года и в тот день он находился в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее стало известно, что Минэкологии Московской области проверяет информацию о появлении медведя недалеко от Черноголовки. В ведомстве сообщили, что о приближении хищника сообщила местная жительница. Отмечается, что до сих пор заход медведей в эти места не наблюдался.

Также медведей видели жители Пушкинского и Наро-Фоминского городских округов. Специалисты не исключают, что хищники осмелели на фоне режима самоизоляции. Эксперты считают, что в это время медведи истощены, активно охотятся и становятся особенно агрессивными. Также они указали, что медведи избегают встречи с человеком.

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