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Москва 24

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Общество

15:46

В WWF объяснили, как вести себя при встрече с медведем

общество животные эксклюзив

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Координатор проектов WWF России по сохранению биоразнообразия Арктики, зоолог Михаил Стишов в беседе с Москвой 24 рассказал, как стоит себя вести при встрече с медведем. Самое важное, по мнению эксперта, – ни в коем случае не вступать с диким животным в контакт.

Стишов заявил, что необходимо принимать предупредительные меры. В первую очередь владельцам дачных участков нужно правильно утилизировать пищевые отходы.

"Они ищут в первую очередь поесть что-нибудь. Аккуратность должна быть с мусором, особенно пищевым. Не должно ничего валяться, все должно быть утилизировано в герметичные контейнеры", – считает зоолог.

Любые запахи будут привлекательны для медведей. Если есть какие-то помойки с пищевыми отходами, будут и медведи.
Михаил Стишов
координатор проектов WWF России по сохранению биоразнообразия Арктики, зоолог

Также во избежание встречи с диким зверем стоит ходить по лесу, издавая звуки: свистеть или громко разговаривать. По мнению специалиста, медведи в европейской части России в большинстве своем боятся людей и самостоятельно не пойдут на человека.

Если вам все-таки встретился медведь, Стишов советует постараться максимально избежать контакта. "Есть разные люди. Есть те, кто, увидев медведя, со всех ног несутся к нему, особенно если есть фотоаппарат. Главное – к нему не лезть. Если заметил, потихонечку в сторонку отходить", – считает эксперт.

Если вдруг натолкнетесь на медвежонка, не спешите его разглядывать, фотографировать и так далее. Лучше оглянуться и попробовать потихонечку от него уйти. Потому что в большинстве случаев его мама может быть рядом, и тогда мало не покажется.
Михаил Стишов
координатор проектов WWF России по сохранению биоразнообразия Арктики, зоолог

При невозможности избежать встречи со зверем Стишов рекомендует начать издавать громкие звуки. Необходимо визуально показать животному, что вы больше и сильнее.

"Стараться изобразить, что ты максимально большой, поднимать руки над головой, поднимать куртку на вытянутых руках. Сделать себя как можно больше, страшнее", – заявил зоолог.

Также он посоветовал использовать "сигнал охотника". Данное изделие состоит из небольшого заряда сигнальной ракеты, которая может отогнать зверя. Медведь, уже встречавшийся с охотником, воспримет громкий звук как ружейный выстрел. Это поможет быстро избавиться от нежданного гостя. За неимением данного приспособления можно воспользоваться обычными петардами.

Зоолог уточнил, что если на участок дачника забрался медведь и человек не имеет никакого опыта общения с данными животными, то лучше всего спрятаться в безопасном месте и позвонить в 112.

"Позвонить сразу в 112. Во многих местах сейчас есть специальные службы. Как обычно, в критическом случае там вам должны помочь", – считает специалист.

Стишов подчеркнул, что если медведь забрался на дачный участок, который огорожен забором, то в такой ситуации не рекомендуется привлекать к себе внимание. Зоолог считает, что если животное не сможет найти выход с обозначенной территории, то у него может начаться паника. В таком случае медведь становится непредсказуем.

Ранее стало известно, что Минэкологии Московской области проверяет информацию о появлении медведя недалеко от Черноголовки. В ведомстве сообщили, что о приближении хищника сообщила местная жительница. Отмечается, что до сих пор заход медведей в эти места не наблюдался.

Также медведей видели жители Пушкинского и Наро-Фоминского городских округов. Специалисты не исключают, что хищники осмелели на фоне режима самоизоляции. Эксперты считают, что в это время медведи истощены, активно охотятся и становятся особенно агрессивными, предупредили в ведомстве. Также там указали, что медведи избегают встречи с человеком.

Однако для безопасности рекомендуется не посещать лес в одиночку. Кроме того, необходимо надеть яркую одежду, которая отпугивает зверей, а также взять с собой свисток.

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