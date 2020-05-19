В WWF объяснили, как вести себя при встрече с медведем

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Координатор проектов WWF России по сохранению биоразнообразия Арктики, зоолог Михаил Стишов в беседе с Москвой 24 рассказал, как стоит себя вести при встрече с медведем. Самое важное, по мнению эксперта, – ни в коем случае не вступать с диким животным в контакт.
Стишов заявил, что необходимо принимать предупредительные меры. В первую очередь владельцам дачных участков нужно правильно утилизировать пищевые отходы.
"Они ищут в первую очередь поесть что-нибудь. Аккуратность должна быть с мусором, особенно пищевым. Не должно ничего валяться, все должно быть утилизировано в герметичные контейнеры", – считает зоолог.
Также во избежание встречи с диким зверем стоит ходить по лесу, издавая звуки: свистеть или громко разговаривать. По мнению специалиста, медведи в европейской части России в большинстве своем боятся людей и самостоятельно не пойдут на человека.
Если вам все-таки встретился медведь, Стишов советует постараться максимально избежать контакта. "Есть разные люди. Есть те, кто, увидев медведя, со всех ног несутся к нему, особенно если есть фотоаппарат. Главное – к нему не лезть. Если заметил, потихонечку в сторонку отходить", – считает эксперт.
При невозможности избежать встречи со зверем Стишов рекомендует начать издавать громкие звуки. Необходимо визуально показать животному, что вы больше и сильнее.
"Стараться изобразить, что ты максимально большой, поднимать руки над головой, поднимать куртку на вытянутых руках. Сделать себя как можно больше, страшнее", – заявил зоолог.
Также он посоветовал использовать "сигнал охотника". Данное изделие состоит из небольшого заряда сигнальной ракеты, которая может отогнать зверя. Медведь, уже встречавшийся с охотником, воспримет громкий звук как ружейный выстрел. Это поможет быстро избавиться от нежданного гостя. За неимением данного приспособления можно воспользоваться обычными петардами.
Зоолог уточнил, что если на участок дачника забрался медведь и человек не имеет никакого опыта общения с данными животными, то лучше всего спрятаться в безопасном месте и позвонить в 112.
"Позвонить сразу в 112. Во многих местах сейчас есть специальные службы. Как обычно, в критическом случае там вам должны помочь", – считает специалист.
Стишов подчеркнул, что если медведь забрался на дачный участок, который огорожен забором, то в такой ситуации не рекомендуется привлекать к себе внимание. Зоолог считает, что если животное не сможет найти выход с обозначенной территории, то у него может начаться паника. В таком случае медведь становится непредсказуем.
Ранее стало известно, что Минэкологии Московской области проверяет информацию о появлении медведя недалеко от Черноголовки. В ведомстве сообщили, что о приближении хищника сообщила местная жительница. Отмечается, что до сих пор заход медведей в эти места не наблюдался.
Также медведей видели жители Пушкинского и Наро-Фоминского городских округов. Специалисты не исключают, что хищники осмелели на фоне режима самоизоляции. Эксперты считают, что в это время медведи истощены, активно охотятся и становятся особенно агрессивными, предупредили в ведомстве. Также там указали, что медведи избегают встречи с человеком.
Однако для безопасности рекомендуется не посещать лес в одиночку. Кроме того, необходимо надеть яркую одежду, которая отпугивает зверей, а также взять с собой свисток.
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