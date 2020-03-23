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Общество

15:42

Для прогулки в лес горожанам советуют надевать плотную и высокую обувь

город общество

Фото: ТАСС/UIG

Для похода в лес следует надевать высокую и плотную обувь для защиты от укусов змей. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.

В ведомстве рассказали, что обычно змеи при виде человека пытаются подальше от него уползти, однако, по их словам, в целях личной безопасности стоит соблюдать несколько правил. В частности, горожанам советуют не приближаться и не трогать рептилий, смотреть под ноги и надевать высокую обувь.

Специалисты также призвали горожан не путать ужей с гадюками. Они пояснили, что в столичном регионе обитают два вида змей – обыкновенный уж и обыкновенная гадюка.

"У ужей там, где заканчивается голова, есть характерная желтая полоска. Ужи абсолютно безопасны для человека и не имеют яда", – уточнили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что в столичном регионе вследствие раннего наступления весны стали просыпаться гадюки. Они занесены в Красную книгу Московской области и относятся к редким животным.

Гадюка также входит в список животных, которых нельзя содержать в домашних условиях. Реестр был составлен министерством природы РФ в апреле 2019 года.

Ранее скопление этих пресмыкающихся обнаружили возле реки Натынки в городском округе Воскресенск в Подмосковье.

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