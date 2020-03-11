Эксперт рассказал, что делать при укусе змеи

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Доктор биологических наук, эксперт-герпентолог Владимир Черлин в разговоре с Москвой 24 рассказал, как избежать нападения змей и что делать при укусе.

По словам специалиста, гадюка никогда не будет нападать по собственной инициативе. Змея попытается укусить, если на нее случайно наступить или намеренно спровоцировать животное. "Но и в этом случае гадюка нестремительная, на расстоянии 1 метра вы в безопасности", – рассказал эксперт.

По мнению Черлина, опасность укуса змеи минимальна. "Сейчас не лето, люди ходят в серьезной обуви, в штанах, особенно по лесу. Это достаточная защита, а прыгать выше змея не станет", – считает герпентолог.

Он отметил, что тяжелее всего переносят яд дети и пожилые люди.

Также Черлин назвал важным фактором при укусе гадюки – спокойствие человека. Он подчеркнул, что чем хладнокровнее человек отнесется к ситуации, тем легче пройдет отравление.





Владимир Черлин доктор биологических наук, эксперт-герпентолог Чем спокойней человек, тем быстрее пройдет отравление, так как яд действует на нервную систему.

Черлин озвучил несколько вариантов действий на случай укуса. Он советует не тратить время в попытках отсосать яд, также нельзя накладывать жгут. По словам эксперта, необходимо сделать на коже надрез поверх укуса и делать массаж вокруг раны, чтобы вышел попавший в организм яд. Герпентолог отметил, что именно такое поведение может спасти вам жизнь. После этого необходимо как можно скорее обратиться в больницу.

Ранее стало известно, что в Подмосковье после спячки проснулись гадюки. Несколько особей были обнаружены местными жителями Воскресенского городского округа возле реки Натынки.

