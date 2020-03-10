Жителей Москвы предупредили о проснувшихся клещах

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В управлении Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека заявили, что в московском регионе начали просыпаться клещи.
Горожанам, планирующим поездки за пределы столицы, стоит учитывать опасность заражения клещевым вирусным энцефалитом, передает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.
"При планировании выезда за пределы Москвы необходимо руководствоваться перечнем административных территорий субъектов РФ, эндемичных по клещевому вирусному энцефалиту в 2019 году", – добавили в организации.
Как уточнили в Роспотребнадзоре, перед отъездом за город рекомендуется пройти курс профилактических прививок.
Находясь на природе, необходимо соблюдать меры предосторожности: надевать в поход закрытую облегающую одежду и высокую обувь для наибольшего удобства и безопасности.
Ранее Роспотребнадзор предупредил о затяжном сезоне клещей.