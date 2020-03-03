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Москва 24

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Общество

12:25

Сезон активности клещей в России увеличится на два месяца

общество безопасность

Фото: Москва 24/Александр Сивцов

В России может увеличиться сезон активности клещей. Согласно прогнозу специалистов, в 2020 году он продлится вместо шести месяцев восемь, сообщает газета "Известия" со ссылкой на центр эпидемиологии Роспотребнадзора.

Отмечается, что насекомые стали просыпаться на полтора месяца раньше, чем обычно из-за аномально теплой зимы.

Так, уже в феврале в некоторых регионах страны были зафиксированы случаи активизации клещей. В частности, от укусов этих насекомых пострадали жители Новосибирска, Магнитогорска и Московской области.

По мнению экспертов, в случае если зимы будут такими же теплыми, как минувшая, то эпидемический сезон клещевых инфекций будет более продолжительным. Наибольшую опасность это предоставляет для животных, поскольку первыми активизируются клещи рода дермацентор, выбирающие своей жертвой именно зверей.

Ранее спасатель предупреждал о раннем появлении клещей в столичном регионе. По словам лауреата премии правительства России в области науки и техники Михаила Фалеева, на пробуждение лесных клещей оказала влияние аномально теплая зимняя погода.

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