Эколог рассказал, где в России уменьшится число комаров

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Популяция комаров в этом году заметно уменьшится. Об этом в беседе с Москвой 24 заявил директор природоохранных программ общероссийской общественной организации "Зеленый патруль" Роман Пукалов. По словам эксперта, одна из главных причин – малоснежная зима.

"Малоснежная зима вызывает много проблем. В первую очередь это касается запасов влаги, они не будут накоплены, мелеют реки. Животный мир, конечно же, на это тоже отреагирует. Сначала это затронет водные организмы либо тех насекомых, которые выводят свои личинки в воде. Например, комары выводят свои личинки в воде, на мелководье. А такая малоснежная зима приведет к тому, что количество мелководий сократится, не будет тех самых весенних теплых луж", – пояснил Пукалов.





Роман Пукалов директор природоохранных программ общероссийской общественной организации "Зеленый патруль" Любые аномалии, все, что отклоняется от нормальных погодных условий, это все приводит к разбалансировке экологических систем. Совсем комары не исчезнут, все-таки популяция комаров выведется, но количество их, безусловно, сократится. Это касается европейской части России.

Эколог добавил, что для людей сокращение числа комаров хорошо, а вот для животных – нет. "Для животных не очень, это же кормовая база. Личинки комаров – основа пищевой системы для более высоких ступеней пищевой пирамиды: для рыбы, для птиц. Для тех же самых ласточек", – заключил собеседник Москвы 24.

Ранее директор института водных проблем РАН Виктор Данилов-Данильян предсказал возможное исчезновение комаров из-за теплой зимы в России.

Специалист отметил, что во время потепления комары просыпаются, но не могут найти пропитание и погибают. При этом он добавил, что личинки этих насекомых служат едой для некоторых видов рыб, без соответствующей еды они могут погибнуть.

Кроме того, теплая и бесснежная зима способна привести к гибели икры, отложенной лещами, сазанами и карасями. Это, по его словам, в итоге приведет к сокращению популяции на 20–30 процентов.

В Росрыболовстве считают, что теплая зима в России является следствием глобального потепления. Специалисты выразили мнение, что изменения в погоде могут сказаться на рыбах, которые обитают в холодных водоемах.



Соболева Илона