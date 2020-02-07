Ученый сообщил о возможном исчезновении комаров из-за теплой зимы

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Директор института водных проблем РАН Виктор Данилов-Данильян предсказал возможное исчезновение комаров из-за теплой зимы в России. Об этом он рассказал газете "Известия".

Специалист отметил, что во время потепления комары просыпаются, но не могут найти пропитание и погибают. При этом он добавил, что личинки этих насекомых служат едой для некоторых видов рыб, без соответствующей еды они могут погибнуть.

"Беспокоиться стоит о мальках и о головастиках, для которых личинки комаров являются существенной частью рациона. Приплод может сократиться, а уменьшение рыбного стада проявится с временным лагом в полгода или год", – пояснил ученый.

Кроме того, теплая и бесснежная зима способна привести к гибели икры, отложенной лещами, сазанами и карасями. Это, по его словам, в итоге приведет к сокращению популяции на 20–30%.

В Росрыболовстве считают, что теплая зима в России является следствием глобального потепления. Специалисты выразили мнения, что изменения в погоде могут сказаться на рыбах, которые обитают в холодных водоемах.

Ранее сообщалось, что глобальное потепление добралось до Антарктиды. Специалисты отмечали, что за последние 50 лет температура выросла на несколько градусов и под ледяным панцирем континента стали образовываться реки из талой воды.

Советник руководителя Росгидромета Валерий Мартыщенко заявлял, что толщина льда в Антарктиде на фоне глобального потепления существенно не меняется. По мнению специалиста, специфика региона отражается на толщине и плотности снежного покрова на поверхности континента.

