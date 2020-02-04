Эксперт рассказал об изменении климата за последние 20 лет

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Член Межправительственной группы экспертов по изменению климата (МГЭИК), лауреат Нобелевской премии Рае Квон Чунг рассказал об изменении климата за последние 20 лет. По его словам, на планете стало теплее более чем на три градуса Цельсия, передает News.ru.

"Температурный режим поднялся более чем на два градуса на одной десятой части земного шара и на 1,5 градуса на более чем одной пятой Земли", – пояснил специалист.

Он добавил, что климат меняется быстрее, чем предсказывали ученые. Член МГЭК считает, что обществу нужно смириться с тем, что больше не будет таких зим, как раньше.

"Научное сообщество предупреждало об изменениях, и была составлена четкая дорожная карта по сокращению выбросов парниковых газов. <...> К сожалению, глобальные выбросы растут, а не сокращаются", – заявил эксперт.

По мнению Чунга, климат все больше становится нестабильным и природные явления становятся менее предсказуемыми. Он добавил, что изменение климата может привести к засухам, наводнениям, нехватке воды, голоду и стихийным бедствиям из-за ураганов.

Ранее сообщалось, что глобальное потепление добралось до Антарктиды. Специалисты отмечали, что за последние 50 лет температура выросла на несколько градусов и под ледяным панцирем континента стали образовываться реки из талой воды.

Советник руководителя Росгидромета Валерий Мартыщенко заявлял, что толщина льда в Антарктиде на фоне глобального потепления существенно не меняется. По мнению специалиста, специфика региона отражается на толщине и плотности снежного покрова на поверхности континента.

