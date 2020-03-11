Змеи в Подмосковье проснулись раньше срока

Фото: ТАСС/Валерий Матыцин
Гадюки начали выходить из спячки в Подмосковье, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу министерства экологии и природопользования Московской области.
Змей обнаружили жители городского округа Воскресенск. Женщина обнаружила целое скопление гадюк возле реки Натынки.
"Некоторые любители наблюдений за природой предположили, что находкой оказались гадюки Никольского – редкий вид змей, чьи укусы особенно болезненны. Специалисты природоохранного фонда "Верховье", которые ведут полевые исследования, опровергли эту информацию. Гадюка Никольского обитает в лесостепных зонах России, и Подмосковье не входит в их ареал", – рассказали в пресс-службе.
Там также добавили, что гадюка обыкновенная числится в списке редких животных и занесена в Красную книгу Московской области. Эти змеи обитают в большинстве своем в Северном Подмосковье.
Вследствие аномально теплой погоды в конце февраля – начале марта змеи не стали единственными, кто проснулся ранее срока. Так, 11 марта стало известно, что в столице пробудились клещи, обычно спящие до апреля. Из-за теплой погоды раньше срока проснулись бабочки и божьи коровки. А в Московском зоопарке запах весны почувствовали быстрее необходимого медведи и сурки.
Ранее жителей Подмосковья оповестили об агрессивных "недоспавших" медведей и призвали быть внимательнее.
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