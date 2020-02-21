Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

12:54

Птицы Московского зоопарка начали исполнять брачные танцы

животные город общество погода

Фото: ТАСС/Zuma

Большой аргус, павлины, венценосные журавли, какаду и другие птицы, которые обитают в Московском зоопарке, начали исполнять брачные танцы. Об этом говорится на странице зоопарка в Facebook.

Как уточняется, это связано с потеплением и приближением весны.

"Одними из первых это ощутили птицы. Так, например, большой аргус начал активно ухаживать за своей партнершей и готовиться к выведению птенцов. Свои брачные танцы стали также исполнять павлины, от них не отстают и венценосные журавли. Самец казуара стал присматривать подходящее место для гнезда, а у сформированных пар белых какаду и гвинейских турако период ухаживаний в самом разгаре", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что питомцы "Дома русской лисы" предсказали погоду весной в столичном регионе. Отмечается, что изменения в опушении лис говорит о том, что холодной погоды в столичном регионе можно не ждать. В то же время животные продолжают набирать вес. Это свидетельствует о том, что в Москве потепление будет нескоро.

О причинах аномально теплой зимы рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Он отметил, что такой температурный режим вызван воздушными массами из Атлантики, которые вытеснили холодный воздух из Сибири.

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика