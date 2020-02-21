Птицы Московского зоопарка начали исполнять брачные танцы

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Большой аргус, павлины, венценосные журавли, какаду и другие птицы, которые обитают в Московском зоопарке, начали исполнять брачные танцы. Об этом говорится на странице зоопарка в Facebook.

Как уточняется, это связано с потеплением и приближением весны.

"Одними из первых это ощутили птицы. Так, например, большой аргус начал активно ухаживать за своей партнершей и готовиться к выведению птенцов. Свои брачные танцы стали также исполнять павлины, от них не отстают и венценосные журавли. Самец казуара стал присматривать подходящее место для гнезда, а у сформированных пар белых какаду и гвинейских турако период ухаживаний в самом разгаре", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что питомцы "Дома русской лисы" предсказали погоду весной в столичном регионе. Отмечается, что изменения в опушении лис говорит о том, что холодной погоды в столичном регионе можно не ждать. В то же время животные продолжают набирать вес. Это свидетельствует о том, что в Москве потепление будет нескоро.

О причинах аномально теплой зимы рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Он отметил, что такой температурный режим вызван воздушными массами из Атлантики, которые вытеснили холодный воздух из Сибири.

