Зоозащитники предлагают заменить сурка Фила роботом

15:39
Фото: AP Photo/Gene J. Puskar
Сурка Фила, который ежегодно предсказывает наступление весны в штате Пенсильвания, предлагают заменить аниматронным роботом. С такой инициативой выступила международная Организация по борьбе за права животных (PETA), сообщает РИА Новости.
Зоозащитники обратили внимание общественности на то, что каждый год 2 февраля Фила достают из его норы и он попадает в стрессовую ситуацию, потому что его окружает толпа и вспышки камер.
"Эти животные не предназначены для такой жизни", – отметили представители РЕТА в письме руководству Groudghog Club в Панксатони (штат Пенсильвания).
По мнению зооактивистов, работники Groudghog Club могли бы заменить живого зверька аниматронным сурком с искусственным интеллектом. Ка утверждают специалисты, он также сможет предсказывать погоду, основываясь на анализе метеоданных.
Кроме того защитники животных считают, что использование робота может способствовать привлечению к мероприятию новой аудитории.
День сурка (Groundhog Day) по традиции отмечается в США 2 февраля. Согласно поверью, чтобы узнать, когда наступит весна, нужно в этот день наблюдать за поведением сурка, который уже вылез из своей норы. Самый знаменитый сурок-предсказатель по имени Фил живет в городе Панксатони (штат Пенсильвания). Местный Groudghog Club организует традиционный прогноз с 1887 года.
Ранее стало известно, что сурки Московского зоопарка Арчи и Нагайна не выйдут из спячки в День сурка. Работники зоопарка отметили, что в российской действительности знаменитая примета мало применима, поскольку обитающие в США и России сурки относятся к разным видам. Так, американский сурок – лесной, а российский – степной и поэтому проводит в спячке от трех до шести месяцев и выходит из норы только, когда почувствует приближение тепла.
2 февраля отмечается День сурка
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