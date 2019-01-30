Сурки Московского зоопарка Арчи и Нагайна проспят День сурка

Сурки Московского зоопарка Арчи и Нагайна не выйдут из спячки в свой день – День сурка, который отмечают во многих странах 2 февраля. Об этом сообщается на сайте зоопарка.
В зоопарке напомнили, что примета о сурке, который выходит из спячки и предсказывает наступление весны, имеет американо-канадские корни, а особую известность получила благодаря киноленте "День сурка".
В российской действительности эта примета мало применима, поскольку обитающие в США и России сурки относятся к разным видам: американский сурок – лесной, а российский – степной. Последний проводит в спячке от трех до шести месяцев и выходит из состояния анабиоза только когда израсходует накопленные за лето все жировые запасы и почувствует приближение тепла.
Обычно в России 2 февраля еще лежит снег, и степным суркам тяжело достать прошлогоднюю траву, а молодой еще нет, поэтому они спят до марта или апреля. Таким образом, чем быстрее потеплеет и растает снег, тем скорее зверьки выйдут из спячки. Зоологи прогнозируют, что это произойдет не раньше середины марта.
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