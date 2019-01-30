Темы дня

Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Московская электронная школа
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Московская электронная школа
Форма поиска по сайту

Часто ищут

11:43

Сурки Московского зоопарка Арчи и Нагайна проспят День сурка

общество погода

11:43

Поделиться в социальных сетях:

Фото: ТАСС/imago/blickwinkel

Сурки Московского зоопарка Арчи и Нагайна не выйдут из спячки в свой день – День сурка, который отмечают во многих странах 2 февраля. Об этом сообщается на сайте зоопарка.

В зоопарке напомнили, что примета о сурке, который выходит из спячки и предсказывает наступление весны, имеет американо-канадские корни, а особую известность получила благодаря киноленте "День сурка".

В российской действительности эта примета мало применима, поскольку обитающие в США и России сурки относятся к разным видам: американский сурок – лесной, а российский – степной. Последний проводит в спячке от трех до шести месяцев и выходит из состояния анабиоза только когда израсходует накопленные за лето все жировые запасы и почувствует приближение тепла.

Обычно в России 2 февраля еще лежит снег, и степным суркам тяжело достать прошлогоднюю траву, а молодой еще нет, поэтому они спят до марта или апреля. Таким образом, чем быстрее потеплеет и растает снег, тем скорее зверьки выйдут из спячки. Зоологи прогнозируют, что это произойдет не раньше середины марта.

общество погода

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2018

Настройки телеэфира

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика