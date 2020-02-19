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Город

19 февраля, 12:45

Подмосковные лисы предсказали погоду весной в столичном регионе

погода город

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Питомцы "Дома русской лисы" подают признаки того, что в Москве не стоит ждать потепления в ближайшее время, сообщает Агентство "Москва".

Отмечается, что изменения в опушении лис говорит о том, что холодной погоды в столичном регионе можно не ждать. В то же время животные продолжают набирать вес. Это свидетельствует о том, что в Москве потепление будет нескоро.

"Кроме того, гон (стремление к размножению) у наших лис начался позже обычного, так что готовьтесь, скорее всего, весна будет очень затяжная и хорошая погода будет редкостью, а тепло начнется не раньше середины мая", – сообщил собеседник агентства.

19 февраля в столице был побит температурный рекорд 1925 года. Столбики термометров установились на отметке в плюс 4,3 градуса. В 1925 году этот показатель составил плюс 3,7 градуса.

О причинах аномально теплой зимы рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Он отметил, что такой температурный режим вызван воздушными массами из Атлантики, которые вытеснили холодный воздух из Сибири.

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