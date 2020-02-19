Синоптики рассказали о погоде в Москве в выходные

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Облачная погода с небольшими осадками и резкое падение атмосферного давления ожидаются в столице в конце недели, сообщает РИА Новости со ссылкой на главного специалиста московского Метеобюро Татьяну Позднякову.

По ее словам, в четверг и пятницу атмосферное давление немного подрастет. Существенных осадков не будет, а столбики термометров ночью покажут от 0 до плюс 2 градусов. Днем воздух прогреется до 2–4 градусов тепла.

В выходные атмосферное давление упадет на 20 единиц и составит 730 миллиметров. В субботу температурный фон не сильно изменится, но ожидаются осадки.

Наиболее неблагоприятная погода прогнозируется в Москве в воскресенье, 23 февраля, подчеркнула Позднякова. В городе пройдет дождь и мокрый снег. Температура в ночные часы будет колебаться от минус 4 до плюс 1, днем – от минус 2 до плюс 2.

В понедельник атмосферное давление немного подрастет. Будет облачно с прояснениями, осадки пройдут местами. Столбики термометров покажут около нуля градусов, что превысит климатическую норму на 6–7 градусов.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд ранее объяснил, что в этом году установилась аномально теплая зима из-за воздушных масс из Атлантики, вытеснивших холодный воздух из Сибири. По словам метеоролога, температурные значения отклонялись от нормы на 25–28 градусов.

Ранее был дан прогноз на среду в Москве. Сообщалось, что в столице воздух прогреется до плюс 5 градусов. Сообщалось, что на неделе ожидается апрельская погода.