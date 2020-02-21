Температура в Москве 21 февраля побила рекорд 1976 года

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Погода в Москве побила четвертый подряд температурный рекорд, сообщает Гидрометцентр РФ.

21 февраля к 11:00 на базовой столичной метеостанции на ВДНХ температура поднялась до +6,3 градуса. Меньше в этот день температура была в 1976 году – тогда воздух прогрелся до +5,1 градуса.

Накануне, 20 февраля, температура воздуха в Москве обновила максимум для этой даты, зафиксированный в 1976 году. На метеостанции ВДНХ зафиксирован показатель +7,7 градуса. Это выше прежнего рекорда суток на 1,7 градуса.

По прогнозам, впервые в истории наблюдений снег в Москве растает к 23 февраля. Сейчас на опорной станции на ВДНХ высота снега составляет три сантиметра, а на станции в подмосковных Черустях – пять.

В марте в Москве ожидается температура около и выше нормы.