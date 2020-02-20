Температура воздуха в Москве обновила рекорд 44-летней давности

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Температура воздуха в Москве 20 февраля обновила максимум для этой даты, зафиксированный в 1976 году, сообщает центр погоды "Фобос".

К 14:00 четверга, 20 февраля, на метеостанции ВДНХ зафиксирован показатель +7,7 градуса. Это выше прежнего рекорда суток на 1,7 градуса.

Прошлый рекорд для 20 февраля установлен в 1976 году. Тогда температура воздуха в городе прогрелась до +6.

Это третий подряд рекорд за неделю.

По прогнозам, впервые в истории наблюдений снег в Москве растает к 23 февраля. Сейчас на опорной станции на ВДНХ высота снега составляет три сантиметра, а на станции в подмосковных Черустях – пять.

В марте в Москве ожидается температура около и выше нормы. При этом возможно понижение температуры и снег.