Снег растает в Москве к 23 февраля впервые в истории наблюдений

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Жители столичного региона впервые за всю историю метеонаблюдений в столице отметят День защитника Отечества без снега, сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

Он напомнил, что минимальная высота снежного покрова в этот день отмечалась в 2002 году и составляла три сантиметра. "В этом году снега не будет вообще", – цитирует Вильфанда "Интерфакс".

Специалист отметил, что сейчас на опорной станции на ВДНХ высота снега составляет три сантиметра, а на станции в подмосковных Черустях – пять. При этом по-апрельски теплая погода существенно не изменится, поэтому снег растает.

По словам Вильфанда, 23 февраля ночью в Москве ожидается около нуля градусов, днем – 2–4 градуса тепла. При этом порывы ветра будут достигать 14 метров в секунду, местами пройдет дождь с мокрым снегом.

24 февраля ветер стихнет, небо немного расчистится, слегка похолодает. Ночью ожидается 0... -5 градусов, днем – от +2 до -1.

В Москве 19 февраля был установлен абсолютный рекорд тепла для этого дня. В среду воздух в столице прогрелся до 4,7 градуса выше нуля.

По прогнозам синоптиков, "небывалое" тепло сохранится на территории всей страны как минимум до начала следующей недели.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, почему в этом году установилась аномально теплая зима. По его словам, это обусловлено воздушными массами из Атлантики, вытеснившими холодный воздух из Сибири.