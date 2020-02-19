Синоптики сообщили, сколько продлится "небывалое" тепло

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Аномально теплая погода сохранится почти на всей территории страны как минимум до начала следующей недели. Об этом говорится на сайте Гидрометцентра.
"Аномалия температуры воздуха в среднем составляет 8–12 градусов выше нуля, на севере Урала и Сибири – до +16 градусов", – говорится в сообщении.
Синоптики отмечают, что в ближайшие дни температурный фон в городе прогнозируется выше климатической нормы на 4–8 градусов. При этом в городе установится облачная с прояснениями погода, местами возможны осадки в виде дождя.
В среду, 19 февраля, был побит температурный рекорд 1925 года для этого дня. Термометры на метеостанции ВДНХ по состоянию на 0:00 среды показали значение 4,3 градуса выше нуля.
Накануне также был побит рекорд по теплу. Так, воздух в столице прогрелся до 5 градусов. Предыдущие рекордные значения были зафиксированы в 1949 году – 4,4 градуса со знаком плюс.
Ранее главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова рассказала, что в конце февраля горожан ждет аномально теплая погода. Ожидается, что столбики термометра поднимутся выше плюс пяти градусов.
До этого о причинах аномально теплой зимы высказался научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Он отметил, что такая погода связана с воздушными массами из Атлантики, которые вытеснили холода, идущие из Сибири.
Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина рассказывала, что в Москве в первый месяц весны прогнозируется температура около нормы или чуть выше. По ночам возможны заморозки до -5 градусов, а днем воздух будет прогреваться до 6 градусов тепла.
Нынешний март может повторить сценарий 1984 года, когда температура в основном колебалась в районе нулевой отметки и только в отдельные дни повышалась до плюс 5–6 градусов тепла.
"Погода": аномально теплая погода ожидается в столице
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